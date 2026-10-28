“Se odian": Manelyk piensa que estas Granjeras solo fingen ser amigas en La Granja VIP, pero no se soportan

De cara al Miércoles de Asamblea de La Granja VIP este 28 de octubre, el ambiente se inundó de tensión por una pelea que despertó a todos. Y la que no se perdió ni un solo detalle fue Manelyk, quien vio de cerca todo lo que pasó y corrió a contarle a Bebeshita, asegurándole que era algo que se veía venir porque para ella, hay alianzas que son solo por conveniencia y no se sostienen por una amistad genuina.

Las protagonistas de este encontronazo fueron Ivonne Montero y Niurka Marcos, que llevaban varios días con rencillas hasta que todo por fin explotó y dejaron ver cómo es realmente su relación. Es por esto que Mane afirmó que ni siquiera se caen bien.

"Yo desde ayer les dije que vieran las caras que Niurka le hace a Ivonne cuando habla. Y ahorita que pasé por el cuarto, vi que se estaban gritando. Todavía le dijo que qué conveniente que se volvió a enfermar. Ellas se odian a muert* y por eso se gritan. Ese tiro está muy feo", dijo la llamada "reina de los realities".

¿Por qué se pelearon Ivonne Montero y Niurka? Así empezó su enfrentamiento en La Granja VIP HOY 28 de octubre

Aunque habían estado tratando de sobrellevarse por el bien de su equipo, lo cierto es que Ivonne Montero y Niurka ya traían arrastrando conflictos en La Granja VIP. Uno de los más llamativos fue cuando la vedette le reclamó a su compañera por sacar la ropa de la lavadora sin preguntarle, argumentando que no estaba bien que tocara sus cosas.

Esta vez, los papeles se invirtieron y la que se metió con las pertenencias de Ivonne fue Niurka, pues supuestamente le quitó la ofrenda que preparó con mucho cariño para Fabio Melanitto, su exesposo y el papá de su hija Antonella. Dicha acción efureció a la actriz y no dudó en reclamarle para exigirle respeto, pero no fue solución y terminaron gritándose mientras Natalia trataba de calmar la situación.