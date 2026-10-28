El método pilates es famoso por esculpir el cuerpo, mejorar la postura y fortalecer el core o centro de energía. Aunque la mayoría de las personas asocian esta disciplina con una colchoneta o con los clásicos reformadores, realizar una clase de pilates de pie es una de las formas más efectivas y funcionales de entrenar.

Entrenar de pie desafía tu equilibrio de manera constante, activa los músculos estabilizadores profundos de la columna y replica los movimientos que haces en tu vida diaria, ideal si tienes poco espacio o no quieres acostarte en el suelo.

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Los 3 ejercicios esenciales para tu rutina de pilates de pie

El rollo hacia abajo de pie

Colócate de pie con los pies alineados a la anchura de las caderas y los brazos relajados a los lados. Inhala profundo creciendo hacia el techo.

Al exhalar, lleva la barbilla al pecho y comienza a articular la columna vértebra por vértebra hacia el suelo, dejando que los brazos pesen. Llega hasta donde tu flexibilidad lo permita sin flexionar las rodillas por completo.

Inhala abajo y, al exhalar, contra el abdomen para regresar a la posición inicial, apilando tu espalda de abajo hacia arriba.

Clase de pilates: 3 ejercicios de pie para trabajar todo el cuerpo|Pexels: Kampus Production

Sentadilla pilates con elevación de talones

Abre los pies un poco más allá del ancho de tus hombros con las puntas rotadas ligeramente hacia afuera. Inhala mientras flexionas las rodillas y llevas las caderas hacia atrás como si te sentaras en una silla, manteniendo el torso erguido y los brazos al frente.

Al exhalar, empuja el suelo con los talones para subir. Justo al llegar arriba, mantén el abdomen firme y eleva los talones del suelo quedando en puntas de pie. Sostén un segundo el equilibrio y baja con control.

Clase de pilates: 3 ejercicios de pie para trabajar todo el cuerpo|Pexels: Yan Krukau

El nadador de pie con equilibrio

Inclina el torso ligeramente hacia adeltante desde las caderas, manteniendo la espalda completamente recta y el abdomen conectado.

Apoya el peso en tu pierna derecha y estira la pierna izquierda hacia atrás rozando el suelo. Al mismo tiempo, estira el brazo derecho hacia adeltante y el izquierdo del suelo buscando una línea recta desde la mano hasta el pie.

Alterna pequeños movimientos de bombeo con los brazos y las piernas, manteniendo el tronco inmóvil y firme.

