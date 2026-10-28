Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden llevar a sus personajes favoritos a la escuela con diseños para imprimir, recortar y pegar en sus materiales, como lo son estas 4 plantillas de stickers de Abby y Baby para decorar las libretas de los fans, los cuales también pueden elegir estas 4 opciones de Rumi, Mira y Zoey.

Las plantillas de stickers de Abby y Baby

1. Abby Saja: Es el bailarín principal de los Saja Boys y destaca por su musculatura. Una de las opciones para personalizar los útiles escolares consiste en seleccionar una figura de Abby y colocarla en el centro de la portada, con imágenes más pequeñas en las esquinas. También puedes elegir estas 5 ideas para personalizar tu libreta con los Saja Boys de KPop Demon Hunters.

4 plantillas de stickers de Abby y Baby para imprimir y decorar las libretas de los fans de KPop Demon Hunters|IA

2. Baby Saja: Es el integrante más joven de los Saja Boys y utiliza una apariencia infantil como parte de su identidad dentro de la película. Para decorar una agenda o una libreta, puedes elegir una imagen individual de Baby y combinarla con figuras pequeñas en los espacios libres de la portada.

3. Abby y Baby: Para elaborar las calcomanías en casa, utiliza papel adhesivo compatible con tu impresora y selecciona una calidad de impresión alta. Primero haz una prueba en una hoja convencional: así podrás comprobar el tamaño, la orientación y la distribución de las figuras sin gastar material adhesivo.

PARA DESCARGAR, DALE CLICK A LA IMAGEN.



4. Saja Boys: Para preparar las calcomanías, descarga el PDF y selecciona las páginas que contienen los diseños favoritos antes de imprimir. Se recomienda utilizar papel adhesivo, para así recortar las figuras y distribuirlas entre varias libretas sin necesidad de imprimir todos los diseños.

Si no tienes papel adhesivo, puedes imprimir los dibujos en hojas normales y fijarlos con cinta de doble cara o pegamento para papel. Coloca las figuras sobre superficies limpias y secas para mejorar la adherencia, y evita cubrir el nombre de la materia, los datos del alumno o las etiquetas que la escuela utiliza para identificar los útiles.