4 plantillas de stickers de Abby y Baby para imprimir y decorar las libretas de los fans de KPop Demon Hunters
Personaliza los útiles escolares con ilustraciones de dos integrantes de los Saja Boys
Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden llevar a sus personajes favoritos a la escuela con diseños para imprimir, recortar y pegar en sus materiales, como lo son estas 4 plantillas de stickers de Abby y Baby para decorar las libretas de los fans, los cuales también pueden elegir estas 4 opciones de Rumi, Mira y Zoey.
Las plantillas de stickers de Abby y Baby
1. Abby Saja: Es el bailarín principal de los Saja Boys y destaca por su musculatura. Una de las opciones para personalizar los útiles escolares consiste en seleccionar una figura de Abby y colocarla en el centro de la portada, con imágenes más pequeñas en las esquinas. También puedes elegir estas 5 ideas para personalizar tu libreta con los Saja Boys de KPop Demon Hunters.
2. Baby Saja: Es el integrante más joven de los Saja Boys y utiliza una apariencia infantil como parte de su identidad dentro de la película. Para decorar una agenda o una libreta, puedes elegir una imagen individual de Baby y combinarla con figuras pequeñas en los espacios libres de la portada.
3. Abby y Baby: Para elaborar las calcomanías en casa, utiliza papel adhesivo compatible con tu impresora y selecciona una calidad de impresión alta. Primero haz una prueba en una hoja convencional: así podrás comprobar el tamaño, la orientación y la distribución de las figuras sin gastar material adhesivo.
PARA DESCARGAR, DALE CLICK A LA IMAGEN.
4. Saja Boys: Para preparar las calcomanías, descarga el PDF y selecciona las páginas que contienen los diseños favoritos antes de imprimir. Se recomienda utilizar papel adhesivo, para así recortar las figuras y distribuirlas entre varias libretas sin necesidad de imprimir todos los diseños.
Si no tienes papel adhesivo, puedes imprimir los dibujos en hojas normales y fijarlos con cinta de doble cara o pegamento para papel. Coloca las figuras sobre superficies limpias y secas para mejorar la adherencia, y evita cubrir el nombre de la materia, los datos del alumno o las etiquetas que la escuela utiliza para identificar los útiles.