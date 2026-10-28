Noviembre abre paso a una paleta de colores más profundos y acabados luminosos como lo son estos 7 diseños de uñas, sin necesidad de recurrir a calaveras, flores de cempasúchil o motivos tradicionales del Día de Muertos, festividad en la que puedes hacer tu altar con poco dinero.

De acuerdo con Vogue, en otoño de este año destacan el chocolate, el vino tinto, el ciruela y las manicuras francesas oscuras. Mientras que Madame Figaro México considera propuestas con borgoña, efecto magnético y detalles metálicos para octubre y noviembre, por lo que también puedes optar por estos 7 diseños para Halloween.

7 diseños de uñas que te puedes hacer en noviembre SIN temática de Día de Muertos|IA

Los 7 diseños de uñas para noviembre

1. Borgoña con efecto terciopelo: Este tono combina el rojo oscuro con un acabado luminoso que recuerda la textura de esa tela. Los esmaltes borgoña, ciruela y cherry cola forman parte de las propuestas para noviembre de 2026.

2. Manicura chocolate brillante: Los esmaltes marrones continúan entre las alternativas de otoño e invierno. Puedes llevarlo en todas las uñas o alternarlo con un tono beige para crear contraste.

3. Uñas ciruela: El morado profundo ofrece una alternativa al borgoña y al vino. Puedes elegir un acabado cremoso para una apariencia uniforme o agregar brillo transparente para destacar el color.

4. Francesa oscura con puntas chocolate: Esta versión cambia la línea blanca de la manicura francesa tradicional por una franja marrón o casi negra sobre una base nude. Una variante es una línea muy fina en café, berenjena o negro.

5. Uñas nude con un detalle dorado: Los esmaltes beige, rosados y translúcidos ofrecen una base neutra para agregar un punto metálico cerca de la cutícula o una línea delgada en un solo dedo.

6. Cat eye en verde esmeralda: Este diseño utiliza partículas magnéticas que forman una franja luminosa sobre el esmalte. Los tonos verde esmeralda, azul zafiro y morado son opciones para noviembre de 2026.

7. Cromo dorado o plateado: Los acabados metálicos incorporan brillo sin recurrir a dibujos temáticos. El cromo champán y el plateado espejo funcionan como alternativas para la segunda mitad de noviembre, antes de la temporada de fiestas.