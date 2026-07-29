Los peluqueros coinciden: el truco para evitar que el cabello se te ponga naranja en el verano

Si quieres evitar que tu cabello teñido adquiera tono naranja durante el verano, el truco más efectivo es aplicar un protector solar específico para el pelo antes de exponerte al sol y reaplicarlo cada 2 horas o después de cada baño. Esta medida ayuda a reducir la oxidación de los pigmentos y protege la fibra capilar de la radiación ultravioleta.

Gobierno aumenta impuestos en los videojuegos por la violencia

Los estilistas explican que los reflejos cobrizos o anaranjados aparecen porque los rayos UV degradan progresivamente los pigmentos del tinte, especialmente en cabellos rubios, castaños claros o decolorados. A ello se suman los efectos del cloro y la sal: estos resecan la fibra y favorecen la pérdida de brillo y uniformidad del color.

¿Por qué el cabello se pone naranja durante el verano?

La oxidación del color es uno de los principales desafíos para quienes llevan el cabello teñido en los meses de calor. Los expertos señalan que diversos factores ambientales alteran la estabilidad de los pigmentos. Entre las principales causas se encuentran:



Radiación ultravioleta: los rayos UV degradan los pigmentos del tinte y favorecen la aparición de reflejos cálidos.

los rayos UV degradan los pigmentos del tinte y favorecen la aparición de reflejos cálidos. Cloro de las piscinas: puede modificar el tono del cabello teñido y resecar la fibra capilar.

puede modificar el tono del cabello teñido y resecar la fibra capilar. Sal del mar: contribuye a la deshidratación del cabello, haciendo que el color pierda intensidad y luminosidad.

contribuye a la deshidratación del cabello, haciendo que el color pierda intensidad y luminosidad. Altas temperaturas: el calor acelera la oxidación y el desgaste de la coloración.

El estilista David Lorente, director de David Künzle, ha explicado en entrevistas que los productos con filtros UV crean una barrera frente a la radiación solar y ayudan a reducir la oxidación del color. Lo ideal es reaplicarlos durante la exposición solar, especialmente después de cada baño, utilizando fórmulas ligeras como sprays o geles que no apelmacen el cabello.

Diversos coloristas coinciden en que proteger la fibra capilar es tan importante como proteger la piel. Esto se debe a que el cabello también sufre los efectos de la radiación solar.

¿Cómo proteger el cabello para conservar el color durante el verano?

Los profesionales de la peluquería recomiendan incorporar una rutina específica para mantener el color brillante y evitar los indeseados tonos anaranjados.



Aplicar un protector solar capilar: pulveriza el producto sobre el cabello seco o húmedo, a una distancia de 15 a 20 centímetros, utilizando entre 4 y 10 vaporizaciones según el largo de la melena. Distribuir el producto con un peine: así se garantiza una cobertura uniforme desde la raíz hasta las puntas. Reaplicar cada 2 horas: también es importante hacerlo después de nadar en la piscina o en el mar. Proteger el cuero cabelludo: si llevas la raya marcada, aplica el protector también sobre esa zona para evitar daños por el sol. Utilizar protección física: sombreros de ala ancha, gorras o pañuelos siguen siendo una de las mejores herramientas para reducir la exposición directa a los rayos UV.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda proteger tanto la piel como el cuero cabelludo de la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad. La exposición prolongada puede provocar daños acumulativos.

Para completar el cuidado, los especialistas aconsejan utilizar champús y mascarillas formulados para cabello teñido. Estos contienen ingredientes diseñados para preservar los pigmentos y mantener la hidratación de la fibra capilar.