Kpop Demon Hunters: 4 ideas para hacer lunch inspirado en las guerras Huntrix este regreso a clases; son fáciles y deliciosos

Es oficial, el regreso a clases cada vez está más cerca y con ello los preparativos para volver al salón de clases, por lo que el lunch es esencial para mantenerte con mucha energía. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos la manera más original de llevar tus alimentos; así es, hablamos de personalizarlos con la temática de Kpop Demon Hunters, una de las películas favoritas de todos los niños y niñas. Estas ideas son fáciles de hacer y muy originales.

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Kpop Demon Hunters: Ideas de lunch fáciles y rápidas para regresar a clases

Estos lunch aportan energía a los niños para que mejoren su rendimiento y concentración en el aula además de que son coloridos, por lo que los niños se incentivarán a comer frutas y verduras.

Kpop Demon Hunters: Lunch con sándwiches en forma de los personajes

Para realizar este lunch tendrás que utilizar cortadores en forma de las guerreras Huntrix. Puedes pintarlos con plumón comestible para que se vean más coloridos. Por otro lado puedes poner banderillas con las imágenes de las guerreras sobre uvas o tomates cherry. Es importante que haya alimentos muy llamativos ya que eso hará que los niños quieran comerlos; por ejemplo puedes añadir arándanos, moras y fresas.

Kpop Demon Hunters: Mini pizzas en forma de las guerreras

Esta idea consiste en hacer mini pizzas, las cuáles llevarán queso y salsa de tomate. Deberás meterlas a la freidora de aire para que queden doraditas y el queso se funda. Una vez que estén listas, encima de ellas colocarás una capa de pan blanco, el cual previamente deberás haber aplanado y cortado con moldes de los personajes. Por otro lado, en moldes de cupcakes agrega fruta, galletas y frutos secos.

Kpop Demon Hunters: Pasta morada

Esta idea consiste en hacer pasta (la que tu prefieras) con una deliciosa crema morada. Para hacerla deberás licuar repollo morado y cebolla, previamente cocinados en la sartén, con queso o tofu; esto para añadir proteína. Una vez que tengas lista la mezcla la vertirás sobre la pasta y listo.

Kpop Demon Hunters: Hot cakes en forma de las guerreras

Esta idea consiste en hacer hot cakes normales, pero en la parte superior cortarlos con moldes de figuras de las guerreras Huntrix. De igual forma puedes agregar colorante morado a la mezcla para que tengas unos pancakes con el tono que caracteriza a la película.