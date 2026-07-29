¿Hasta qué hora cierran las votaciones de MasterChef 24/7 HOY miércoles 29 de julio para elegir a un Capitán?

La semana 11 de MasterChef 24/7 está marcando un antes y después dentro de la competencia, pues poco a poco hemos podido ver qué es lo que les espera a los participantes finalistas de esta temporada sin precedentes dentro de la cocina más popular de todo México.

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Si bien, el lunes las cosas no marcharon como nadie quería y los Jueces se llevaron una de las peores degustaciones de toda la historia del programa, los Cocineros se han sacudido los nervios y en su mayoría han puesto la seriedad que este reality show requiere dejando grandes platillos durante la Gala del martes de Beneficios y Castigos.

Tras el Reto del martes, únicamente conocimos a una Capitana, quien fue Michelle pues se han abierto votaciones para que elijas al segundo Capitán o Capitana de la Batalla por Equipos este miércoles 29 de julio.

¿Hasta qué hora puedo votar en MasterChef 24/7 para elegir a un Capitán HOY miércoles 29 de julio?

Recuerda que en MasterChef 24/7 siempre te escuchamos, por ello, nuestro público es quien tiene la última palabra en las decisiones más importantes del programa y podrás votar para elegir quien quieres que sea el Capitán o Capitana esta noche en la Batalla por Equipos tienes hasta que la gala de inicio en punto de las 8:30 pm, donde instantes después, nuestra querida conductora anuncie que han cerrado votaciones, no se recibirá un voto más.

El ser Capitán o Capitana de un Equipo en MasterChef 24/7 podría significar subir al Balcón de la Salvación en caso de ganar el Reto, además de poder elegir a quienes serán los dos Cocineros más que subirán, asegurando su permanencia una semana más dentro del programa.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Para que puedas elegir por el participante que quieras que sea el segundo Capitán de la Batalla por Equipos tendrás varias maneras de hacerte escuchar:

Para votar, debes de entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles.

Otra manera en la que podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 es a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android.