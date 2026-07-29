Los 4 hábitos diarios que debilitan tus defensas sin que te des cuenta
Sistema inmunitario débil. Los 4 errores más comunes que aumentan el riesgo de enfermar.
La salud es una parte fundamental del cuerpo humano y es que sin ella el organismo no funciona como corresponde, se deteriora y puede dejar de funcionar. Es por eso que los expertos redoblan los esfuerzos para concientizar a la sociedad sobre la importancia de tener hábitos saludables y realizarse controles médicos periódicos.
Noticias Bajío del 14 de julio 2026
La alimentación y la actividad física aparecen siempre como los pilares de una salud fuerte. Esto está centrado en el mantenimiento de las defensas altas, es decir en un sistema inmunitario fortalecido.
¿Qué es el sistema inmunitario?
Desde la Clínica Universidad de Navarra (España) señalan que el sistema inmunitario es el aparato biológico encargado de producir la inmunidad ya que detecta sustancias extrañas al organismo, las neutraliza y las elimina. Además, explica que este funciona como una red distribuida de órganos linfoides, células circulantes y proteínas solubles que operan de forma coordinada en prácticamente todos los tejidos del cuerpo.
En este punto hay que tener en cuenta que no nacemos con un sistema inmunológico totalmente equipado, revelan los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos). Sus expertos afirman que con el paso de los años el sistema inmunológico crea muchas líneas de defensa, pero puede empezar a deteriorarse y no funcionar al máximo.
Hábitos que debilitan las defensas
Entendiendo de qué se trata el sistema inmunológico, el Instituto Mayo Clinic advierte que la idea de fortalecer el sistema inmunitario mediante la dieta es errónea, ya que fortalecerlo implica estimularlo por encima de lo normal. En este punto, diferentes estudios y profesionales han puesto de relieve los 4 hábitos diarios que debilitan nuestras defensas y que es mejor evitarlos:
- Privación de descanso y elevados niveles de estrés: No dormir lo suficiente o sufrir de mala calidad del sueño restringe la capacidad del cuerpo para fabricar anticuerpos y citoquinas, que son componentes esenciales para responder a las infecciones. La tensión y la ansiedad prolongadas provocan un exceso de cortisol en el organismo, lo cual inhibe la acción defensiva de las células inmunes.
- Patrones de alimentación deficientes: Mantener un régimen alimenticio con pocos productos frescos, frutas y verduras despoja al organismo de antioxidantes, minerales y vitaminas primordiales. A esto se suma el impacto negativo del consumo abusivo de azúcares, sal, grasas saturadas y ultraprocesados, los cuales desequilibran la flora intestinal y provocan estados inflamatorios que menoscaban la respuesta inmunitaria.
- Consumo de sustancias dañinas (tabaco, vapeo y alcohol): Ingerir alcohol en exceso o fumar (así como vapear) entorpece la labor defensiva de los glóbulos blancos y deteriora las barreras protectoras de las mucosas y los pulmones. El alcohol en particular reduce la velocidad de respuesta del cuerpo ante agresiones externas e interfiere en la regeneración de los tejidos.
- Inactividad física y confinamiento en espacios cerrados: El sedentarismo dificulta la fluidez de las células inmunológicas a través del torrente sanguíneo, mientras que pasar poco tiempo al aire libre reduce la síntesis de vitamina D por falta de radiación solar. Esto disminuye la capacidad del cuerpo para resistir virus o bacterias, especialmente en temporadas de frío.