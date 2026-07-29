Los 4 hábitos diarios que debilitan tus defensas sin que te des cuenta

La salud es una parte fundamental del cuerpo humano y es que sin ella el organismo no funciona como corresponde, se deteriora y puede dejar de funcionar. Es por eso que los expertos redoblan los esfuerzos para concientizar a la sociedad sobre la importancia de tener hábitos saludables y realizarse controles médicos periódicos.

Noticias Bajío del 14 de julio 2026

La alimentación y la actividad física aparecen siempre como los pilares de una salud fuerte. Esto está centrado en el mantenimiento de las defensas altas, es decir en un sistema inmunitario fortalecido.

¿Qué es el sistema inmunitario?

Desde la Clínica Universidad de Navarra (España) señalan que el sistema inmunitario es el aparato biológico encargado de producir la inmunidad ya que detecta sustancias extrañas al organismo, las neutraliza y las elimina. Además, explica que este funciona como una red distribuida de órganos linfoides, células circulantes y proteínas solubles que operan de forma coordinada en prácticamente todos los tejidos del cuerpo.

En este punto hay que tener en cuenta que no nacemos con un sistema inmunológico totalmente equipado, revelan los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos). Sus expertos afirman que con el paso de los años el sistema inmunológico crea muchas líneas de defensa, pero puede empezar a deteriorarse y no funcionar al máximo.

Hábitos que debilitan las defensas

Entendiendo de qué se trata el sistema inmunológico, el Instituto Mayo Clinic advierte que la idea de fortalecer el sistema inmunitario mediante la dieta es errónea, ya que fortalecerlo implica estimularlo por encima de lo normal. En este punto, diferentes estudios y profesionales han puesto de relieve los 4 hábitos diarios que debilitan nuestras defensas y que es mejor evitarlos:

