Perfume natural en casa: Las 5 flores de marzo que anuncian la primavera con su aroma

Con la llegada de marzo, el paisaje comienza a transformarse. Las temperaturas se vuelven más templadas, los días se alargan y muchas plantas despiertan de su reposo invernal para anunciar la primavera. Así es como aparecen flores que no solo aportan color, sino también fragancias naturales capaces de perfumar todo el hogar.

Esta etapa es clave para quienes disfrutan del cultivo de flores. "Las primeras especies que florecen en primavera suelen ser también las más aromáticas, ya que su fragancia ayuda a atraer polinizadores tras el invierno", explica Guy Barter, horticultor jefe de la Royal Horticultural Society. Algunas de estas plantas se convierten en verdaderos perfumes naturales dentro de la casa o en el jardín.

5 flores que florecen en marzo y perfuman naturalmente la casa

Varias especies comienzan su floración justo al inicio de la primavera. Estas son algunas de las más conocidas por su aroma y su presencia en jardines durante marzo:



Narciso

Una de las flores más emblemáticas de la primavera. Sus pétalos blancos o amarillos con forma de trompeta desprenden un perfume suave y fresco. Según la Royal Horticultural Society, son plantas bulbosas resistentes que simbolizan renovación y nuevos comienzos.

Jacinto

Considerado uno de los aromas florales más intensos de la temporada. Sus flores aparecen agrupadas en espigas compactas de colores como violeta, azul, rosa o blanco. La horticultora Melinda Myers, especialista en jardinería de la Universidad de Wisconsin, señala que es una de las mejores opciones para perfumar el hogar.

Fresia

Muy apreciada en perfumería por su fragancia dulce con notas cítricas. Sus flores delicadas pueden encontrarse en tonos amarillos, blancos, rosados o lilas. De acuerdo con expertos del Royal Botanic Gardens de Kew, la fresia también es popular en arreglos florales por su aroma duradero.

Violeta

Pequeña y delicada, pero con un perfume intenso. Crece bien en zonas con sombra parcial y suelo húmedo. Las violetas han sido utilizadas históricamente tanto en jardinería ornamental como en fragancias naturales.

Magnolia temprana

Algunas variedades florecen justo a finales del invierno. Sus flores grandes y elegantes desprenden un aroma floral suave pero muy distintivo. Las magnolias son árboles ornamentales muy valorados por su fragancia y belleza.

Cuidados básicos para mantener saludables las flores que florecen en el inicio de la primavera (marzo)

Para disfrutar del aroma y la belleza de estas flores durante toda la temporada, los expertos recomiendan seguir algunos cuidados fundamentales:

