Los 3 perfumes con aroma a limón que son perfectos para combatir las altas temperaturas

Cuando suben las temperaturas, los perfumes con aroma a limón entre sus notas principales se convierten en una de las opciones más buscadas por quienes prefieren fragancias frescas, ligeras y de marcado carácter cítrico. Entre las propuestas de firmas internacionales destacan 3 creaciones en las que este fruto ocupa un lugar destacado dentro de la composición.

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Elegir una fragancia para el verano no significa necesariamente buscar un perfume sin personalidad. La perfumería cítrica puede combinar el limón con otras materias primas como bergamota, mandarina, hierbas aromáticas, maderas o acordes verdes para construir productos sofisticados sin perder esa sensación de frescura que suele asociarse con los días de calor.

¿Cuáles son los 3 perfumes con notas de limón ideales para el verano?

Las siguientes 3 opciones pertenecen a casas internacionales reconocidas y tienen al limón como uno de los protagonistas de su pirámide olfativa:



Light Blue Eau Intense Pour Femme de Dolce & Gabbana: es una de las alternativas más asociadas con el concepto de frescura mediterránea. La composición comienza con limón y manzana Granny Smith, continúa con un corazón floral de jazmín y caléndula y termina con almizcle y ámbar.

Light Blue Forever Pour Femme de Dolce & Gabbana: esta versión mantiene el ADN cítrico de la familia Light Blue, pero incorpora una salida particularmente luminosa. Su composición incluye limón italiano y naranja sanguina, acompañados por flor de azahar, flores blancas y almizcles. La presencia del limón italiano hace que sea una alternativa interesante para quienes buscan un perfume femenino en el que los cítricos tengan un protagonismo evidente, especialmente durante jornadas cálidas.

Nina Eau de Toilette de Nina Ricci: el clásico frasco con forma de manzana esconde una composición en la que el limón de Calabria aparece desde las primeras notas, acompañado por lima, manzana Granny Smith, peonía y un fondo de almizcle y cedro. El resultado es más dulce y fruta, pero conserva una salida cítrica reconocible.

En los 3 casos, el limón aparece en la salida olfativa, por lo que su impacto suele ser especialmente perceptible al momento de aplicar el perfume.

¿Por qué los perfumes con limón funcionan tan bien cuando hace calor?

La perfumería cítrica tiene una larga relación con los meses cálidos. Materias primas como el limón, la bergamota, la naranja y la lima suelen utilizarse en las notas de salida porque producen una impresión olfativa fresca.

Para utilizar este tipo de fragancias durante una jornada calurosa, los especialistas en perfumería suelen considerar aplicarlas sobre la piel limpia y en puntos de pulso. En el caso de perfumes que contengan ingredientes fotosensibilizantes, es fundamental revisar las indicaciones del producto y evitar exponer directamente al sol las zonas donde se haya aplicado el aroma si así lo recomienda su fabricante.