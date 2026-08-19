Jenni Rivera: A 14 años de su muerte, se anuncia concierto en vivo de “La Diva de la Banda"; fecha y dónde verlo

Mediante las redes sociales oficiales de Jenni Rivera comenzaron a filtrarse algunas pistas que revelaban que una noticia estaba por anunciarse ya que a través algunos videos se mostraban pétalos azules, que poco a poco iban formando una flor y fue este 19 de agosto que se dió a conocer que será lanzado un disco de la cantante, quién lamentablemente falleció el 09 de diciembre de 2012 a los 43 años de edad. A continuación te contamos todos los detalles sobre este concierto.

Jenni Rivera: Fecha y dónde ver el concierto en vivo de la “Diva de la Banda"

A través de las cuentas oficiales de Jenni Rivera se dió a conocer que se lanzará un disco póstumo de la artista Jenni Rivera, este se trata de un concierto en vivo, mismo que fue grabado en Los Ángeles y que tendrá como fecha de estreno el 03 de septiembre. Hasta el momento se desconoce en qué plataforma se podrá disfrutar de este concierto póstumo, sin embargo se espera que sea a través de redes sociales, aunque hasta el momento esto no está confirmado.

Jenni Rivera: ¿Cuánto durará el concierto póstumo de la “Diva de la Banda”?

De acuerdo con lo que reveló Juan Ángel López, mejor conocido como “Johnny”, hijo menor de Jenni Rivera, este material estará compuesto por 45 canciones en total y es que uno de los datos de las presentaciones musicales de Jenni es que estas tenían una duración de incluso tres horas, por lo que las personas que aman su música disfrutarán de un gran momento. Este concierto representa para todos los fans una gran experiencia que les permitirá disfrutar de fabulosas canciones.

¿De qué murió Jenni Rivera?

Jenni Rivera, intérprete de éxitos como "Inolvidable", "Basta Ya", "No Llega el Olvido", "La Gran Señora" y "De Contrabando", entre otras, falleció el el 9 de diciembre de 2012 a causa de un accidente aéreo ya que el avión en el que viajaba se estrelló en la Sierra Madre Oriental, lugar ubicado en Nuevo León, México, esto luego de que la artista diera un concierto en Monterrey. Esta noticia sin duda causó gran conmoción y fue una pérdida irreparable en la industria musical ya que la artista fue una de las máximas exponentes del género regional mexicano. Sin embargo, su legado permanece a través de su música.