¿Cómo preparar el shampoo con romero y aloe vera y por qué es bueno para el cabello?

Si buscas una melena más fuerte, larga y radiante sin gastar una fortuna en costosos tratamientos de salón, debes saber que la combinación de romero y aloe vera agregada a un shampoo comercial es uno de los trucos más efectivos para obtener estos resultados.

Al fusionar el poder de estos ingredientes botánicos, transformas un producto de limpieza básico en un potente tratamiento capilar enriquecido.

La clave del éxito de este remedio casero radica en la sinergia de sus componentes. Mientras que el romero estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo para acelerar el crecimiento y frenar la caída.

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¿Cómo preparar el shampoo con romero y aloe vera?

Para evitar que tu shampoo se descomponga o pierda propiedades, se recomienda preparar porciones pequeñas o almacenar el producto final en el refrigerador.

Ingredientes



1 botella de shampoo comercial neutro

neutro 1 penca mediana de aloe vera

1 taza de infusión concentrada de romero

El romero es una de las plantas más queridas en el mundo del cuidado capilar|VICTORIA BOWERS

Pasos



Desintoxica el aloe remojando la penca verticalmente en agua toda la noche para retirar la aloína. Extrae el gel cortando las espinas y abriendo la penca, sacando el cristal transparente con una cuchara. Licúa el cristal hasta obtener una consistencia líquida y sin grumos. Hierve el romero por 5 minutos, deja enfriar por completo y cuela el líquido. Mezcla todo en un contenedor limpio, vierte tu shampoo comercial, agrega el gel de aloe y 4 cucharadas de la infusión de romero. Agita con fuerza antes de usar.



¿Por qué es bueno el romero y el aloe vera en el shampoo?

El uso de romero no es solo un mito de las abuelas, está comprobado que los extractos de esta planta pueden aliviar la picazón del cuero cabelludo, acelerar el crecimiento y frenar la caída del cabello naturalmente.

Así puedes tener un cabello más sedoso con aloe vera y romero|Pexels: Greta Hoffman

Mientras que el aloe vera inyecta agua, vitaminas A, C y E, así como aminoácidos a la fibra capilar, lo que hidrata profundamente cada hebra.

Asimismo, combate la caspa con sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Finalmente, ambos ayudan a controlar la grasa, regulando la producción excesiva de sebo sin resecar las puntas.

