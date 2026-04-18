Los 5 perfumes con olor a limpio ideales para mujeres prolijas y refinadas

Los perfumes con olor a limpio ideales para mujeres prolijas y refinadas son aquellos que combinan notas frescas, cítricas, florales suaves y almizcles, logrando una sensación de recién salida de la ducha. Entre los más destacados se encuentran los lanzados en los años 90: opciones clásicas y exitosas que siguen vigentes por su elegancia atemporal.

Durante esa década, la perfumería apostó por composiciones más ligeras y naturales, alejándose de las fragancias intensas de los años 80. Según expertos de la Fragrance Foundation, los 90 marcaron el auge de los perfumes "clean", caracterizados por su frescura y sofisticación discreta, cualidades muy valoradas hasta hoy.

¿Cuáles son los perfumes con olor a limpio más icónicos de los años 90?

CK One (Calvin Klein): una fragancia unisex revolucionaria de 1994 con notas de bergamota, té verde y almizcle. Su frescura ligera la convirtió en un símbolo del minimalismo y la limpieza.

L'Eau d’Issey (Issey Miyake): famosa por su pureza acuática, combina notas florales con acordes frescos que evocan agua y aire limpio. Es una de las más representativas del concepto "olor a limpio" y fue lanzada en 1992.

Acqua di Gio (Giorgio Armani): creada en 1995 e inspirada en el mar, mezcla cítricos, jazmín y notas marinas. Su versión masculina es elegida por mujerer gracias a su perfil fresco. Sus notas lo hace universalmente asociado a limpieza y frescura.

Pleasures (Estée Lauder): una fragancia floral ligera de 1995 con notas de lirio, peonía y rosa. Transmite una sensación de ropa limpia y elegancia cotidiana.

White Musk (The Body Shop): este perfume fue reformulado en los 90 y es icónico por su base de almizcle suave. Aporta una sensación cálida, limpia y muy cercana a la piel.

¿Qué caracteriza a los perfumes con olor a limpio según expertos en perfumería?

El perfumista Jean-Claude Ellena ha señalado que las fragancias limpias no buscan imponerse, sino acompañar con sutileza, como una segunda piel. Las fragancias clean comparten ciertas características que explican su popularidad:



Notas cítricas y acuáticas : aportan frescura inmediata.

: aportan frescura inmediata. Presencia de almizcles suaves : generan sensación de piel limpia.

: generan sensación de piel limpia. Flores ligera s: como lirio, jazmín o peonía.

s: como lirio, jazmín o peonía. Baja intensidad : perfumes sutiles, no invasivos.

: perfumes sutiles, no invasivos. Sensación de frescura prolongada: ideales para el uso diario.

Según la Fragrance Foundation, este tipo de perfumes sigue siendo tendencia porque transmite cuidado personal, elegancia y naturalidad. Las fragancias con olor a limpio no pasan de moda: son una elección segura para quienes buscan sofisticación sin excesos.