Los 5 perfumes que huelen a higo y son ideales para mujeres elegantes y sofisticadas

Los perfumes con notas de higo se caracterizan por combinar facetas dulces, verdes, cremosas y ligeramente amaderadas. Entre las opciones que pueden interesar a las mujeres que buscan una fragancia sofisticada se encuentran Versense de Versace, R.E.M. de Ariana Grande, Scandal Absolu de Jean Paul Gaultier, La Vie Est Belle Iris Absolu de Lancôme y Black Opium Illicit Green de Yves Saint Laurent.

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En perfumería, el higo es apreciado por su capacidad para aportar una sensación envolvente sin quedar necesariamente asociado a un dulzor intenso. Su perfil puede recordar tanto a la pulpa madura de la fruta como a sus hojas verdes. Esto permite crear composiciones versátiles.

La International Fragrance Association (IFRA) explica que las fragancias se construyen a partir de múltiples materias primas y acordes. Por eso, una nota mencionada en una composición no necesariamente significa que el perfume huela exclusivamente a ese ingrediente.

¿Cuáles son los 5 perfumes con notas de higo que destacan por su sofisticación?

Estos 5 perfumes de mujer ofrecen perfiles diferentes y permiten explorar distintas interpretaciones del higo:



Versense de Versace: esta fragancia femenina pertenece a la familia floral amaderada y combina una salida fresca y cítrica con un corazón floral. Entre sus notas se encuentra el higo, acompañado por mandarina verde, bergamota, cardamomo, jazmín, lirio de los valles, narciso, sándalo, cedro, almizcle y madera de olivo. R.E.M. de Ariana Grande: lanzado en 2017, presenta una composición floral frutal gourmand en la que aparecen pera, higo, caramelo y lavanda, junto con notas de almizcle, haba tonka y sándalo. El higo se integra aquí dentro de un acorde más dulce y cremoso, por lo que puede resultar atractivo para quienes buscan una fragancia femenina y envolvente. Scandal Absolu de Jean Paul Gaultier: esta propuesta tiene un perfil más intenso y nocturno. La composición gira alrededor de un acorde gourmand en el que destaca el higo negro, combinado con nardo y sándalo. Es una alternativa para quienes prefieren que la faceta frutal tenga mayor presencia y se acompañe de un fondo cálido y sensual. La Vie Est Belle Iris Absolu de Lancôme: la fragancia incorpora un acorde de higo negro junto con notas de iris, jazmín sambac, flor de azahar, pachulí y vainilla. El resultado mantiene el carácter dulce característico de la línea La Vie Est Belle, pero suma una faceta frutal y sofisticada que aporta mayor profundidad a la composición. Black Opium Illicit Green de Yves Saint Laurent: esta interpretación de Black Opium combina café y notas verdes con higo y otras facetas frutales, sobre una base de vainilla y pachulí. La mezcla busca equilibrar el carácter intenso del café con un perfil más fresco y jugoso, por lo que puede funcionar para quienes quieren una fragancia moderna y llamativa.

¿Por qué el higo es una nota elegida para perfumes de mujer elegantes?

El atractivo del higo está en que no tiene un único perfil olfativo. Dependiendo del acorde utilizado, puede transmitir sensaciones verdes y frescas, dulces y cremosas o incluso profundas y amaderadas.

Esa versatilidad permite incorporarlo tanto a perfumes ligeros para el día como a composiciones más intensas para la noche. Los especialistas en perfumería suelen explicar que las llamadas notas de una fragancia no deben interpretarse como una lista literal de ingredientes que se perciben de forma aislada.

Por eso, el higo puede aparecer acompañado de flores, frutas, maderas, almizcles, vainilla o acordes gourmand y adquirir matices muy diferentes. Para elegir entre estas alternativas también conviene tener en cuenta el momento de uso. La elección final depende de cómo evolucione la fragancia sobre la piel (temperatura, hidratación y pH).