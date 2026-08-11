Ni sprays ni cremas... evita el mal olor de pies con este mezcla

Algo que se debe recordar es que el olor de los pies puede deberse a diversas situaciones, pero en cierto sentido es normal. Por ello, este tip podrá ayudarte no solo a prevenir una mala experiencia con los olores de tus pies, sino a cuidar y relajar esta parte de tu cuerpo. Toma nota y aprende cómo hacer este remedio casero.

Ventaneando | Programa completo 11 de agosto de 2026

¿Cómo usar vinagre de manzana para esta mezcla anti mal olor de pies?

Aunque regularmente el vinagre de manzana se usa para elementos de la cocina, la clave en esta recomendación recae en el ácido acético del producto. Este es un elemento natural con capacidad equilibrante, antiséptica y desinfectante. Esto incluso trata afecciones comunes de los pies sin necesidad de acudir a otros elementos que regularmente son caros.

Y la preparación es demasiado sencilla, donde basta poner una taza de vinagre de manzana por dos de agua tibia en un recipiente donde quepan perfectamente tus pies. Vertidos los líquidos, meterás tus pies y reposarás allí entre 15 y 20 minutos. Posteriormente te retirarás y secarás con una toalla limpia, tomando especial atención la parte de entre los dedos. Ya que todo esté perfectamente seco, terminarás la humectación colocando la crema que utilizas normalmente.

¿Cómo ayuda el vinagre de manzana al cuidado de tus pies?