Ni sprays ni cremas... evita el mal olor de pies con este mezcla
En ocasiones se gasta bastante dinero en productos como sprays, cremas o talcos, sin embargo los remedios caseros recomiendan el vinagre para ayudar a los pies.
Algo que se debe recordar es que el olor de los pies puede deberse a diversas situaciones, pero en cierto sentido es normal. Por ello, este tip podrá ayudarte no solo a prevenir una mala experiencia con los olores de tus pies, sino a cuidar y relajar esta parte de tu cuerpo. Toma nota y aprende cómo hacer este remedio casero.
Ventaneando | Programa completo 11 de agosto de 2026
¿Cómo usar vinagre de manzana para esta mezcla anti mal olor de pies?
Aunque regularmente el vinagre de manzana se usa para elementos de la cocina, la clave en esta recomendación recae en el ácido acético del producto. Este es un elemento natural con capacidad equilibrante, antiséptica y desinfectante. Esto incluso trata afecciones comunes de los pies sin necesidad de acudir a otros elementos que regularmente son caros.
Y la preparación es demasiado sencilla, donde basta poner una taza de vinagre de manzana por dos de agua tibia en un recipiente donde quepan perfectamente tus pies. Vertidos los líquidos, meterás tus pies y reposarás allí entre 15 y 20 minutos. Posteriormente te retirarás y secarás con una toalla limpia, tomando especial atención la parte de entre los dedos. Ya que todo esté perfectamente seco, terminarás la humectación colocando la crema que utilizas normalmente.
¿Cómo ayuda el vinagre de manzana al cuidado de tus pies?
- Alivia picor y fatiga - Ayuda a calmar la sensación de pesadez, alivia picaduras leves y refresca la piel irritada.
- Previene y elimina el mal olor - El mal olor no se trata solamente de la producción de sudor, sino de la acumulación de bacterias que consumen dicho sudor. Allí, el ácido acético altera el pH de la piel, creando un ambiente hostil para las bacterias.
- Combate micosis y hongos - El vinagre de manzana ayuda a erradicar síntomas del pie de atleta y la micosis en las uñas gracias a sus propiedades antifúngicas. Y también reduce el enrojecimiento, la descamación y la picazón.
- Suaviza la piel - En los espacios de tus pies con piel muerta y callosidades en zonas como los talones o las plantas… se logra un ablandamiento gracias al vinagre actuando como exfoliante químico suave.
@linamariatips Ya conocías todo lo que hace el vinagre de sidra de manzana en tus pies. 👏 🤗 Infecciones por hongos: 👉 El vinagre hace maravillas contra la infección por hongos, por lo que no tienes que comprar cremas caras para deshacerte de tu infección por hongos. 👉 En los pies sudorosos el vinagre ayuda contra las bacterias que causan mal olor 👉 En los pies secos y agrietados bañando diariamente el vinagre proporciona suavidad en pocos días. #tips #ideas #vinagre #probando #piessanos #beauty #saludybienestar #home ♬ What Makes You Beautiful - Funny Bunny Team