Día del Abuelo 2026: 3 postres fáciles y rápidos para regalar y sorprender a tus abuelos

Este mes de agosto se conmemora el Día del Abuelo en México. Si bien aún faltan algunos cuantos días para la celebración, no está de más ir pensando cómo sorprender a los más grandes de la familia. Dicho esto, a continuación te compartimos 3 postres fáciles y rápidos que puedes regalar a tus abuelitos. Así que toma nota y prepárate para sorprenderlos.

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3 postres fáciles y rápidos para regalar y sorprender este Día del Abuelo 2026

Qué mejor manera de sorprender a tus abuelos en su día que con un postre hecho por ti mismo. Checa estas 3 ideas fáciles y rápidas de hacer que, sin duda, conquistarán el paladar y el corazón de cualquiera:

Gelatinas

Las gelatinas son uno de los postres favoritos de los abuelos, lo que las hace la opción perfecta para regalar en su día. Para darle ese plus, te recomendamos decorar tu gelatina con fruta fresca al centro. Sin duda, esto hará la diferencia y el postre se verá súper lindo en la mesa, listo para compartir con el resto de la familia.

Pastelito

Estos pastelitos son súper fáciles de hacer y se ven divinos. Puedes apoyarte de la harina en caja que ya viene preparada y lista para hornear. Para la decoración, añade betún entre capas y finaliza con un poco de fruta fresca en la parte superior. Si quieres darle un toque más llamativo y aesthetic, puedes decorar con impresiones en palillos. Aquí te compartimos un ejemplo.

Galletas

Si eres experto en hornear galletas, esta es una gran idea de regalo para el Día del Abuelo. Hornea las galletas preferidas de tus abuelos y decóralas con un tierno mensaje. De preferencia, te recomendamos que las galletas sean de mantequilla y con superficie plana, para facilitar la decoración. Aquí una pequeña inspiración:

¿Cuándo es el Día del Abuelo 2026?

El Día del Abuelo se celebra el próximo 28 de agosto en México. La fecha fue instaurada en 1983 para reconocer la labor de los abuelos en el núcleo familiar. Desde entonces, millones de adultos mayores son celebrados año con año a nivel nacional.