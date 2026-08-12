5 tips para llevar una manicura como la de Georgina Rodríguez el día de su boda y hacer brillar tu anillo

Este martes 11 de agosto la conversación digital se centró en la publicación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez donde confirmaron que ya unieron sus vidas en matrimonio a través de una imagen donde se ve la manos de ambos portando sus anillos, ante esta publicación muchas novias se han cuestionado cómo lograr la manicura de la modela para poder lucir a la perfección la sortija.

Las manos también tienen su momento de protagonismo el día de la boda, especialmente cuando llega la hora de presumir el anillo, tal cual lo demostró Georgina Rodríguez con una manicura que apuesta por la elegancia y deja que las joyas sean las verdaderas protagonistas.

A continuación te dejamos algunos tips para lograr un estilo de uñas sofisticadas, femeninas y capaz de resaltar cualquier joya como la empresaria.

5 tips para conseguir una manicura de novia como la de Georgina Rodríguez

1.- Apuesta por tonos milk o nude

Si quieres que el anillo sea el protagonista evita utilizar colores llamativos, intensos y oscuros, los tonos que destacan como un fondo para hacer lucir la joya son blanco, milk nude, rosa muy suave o beige ya que crean un efecto limpio y sofisticado.

2.- Elige un diseño francés delicado

La manicura francesa continúa siendo una de las apuestas más elegantes para una novia, por lo que puedes llevarla de manera tradicional o darle un giro muy moderno al crear una línea sumamente fina como la propuesta de Rodriguez.

3.- Elige la forma adecuada a tus manos

Para conseguir un efecto parecido al de Georgina, las uñas almendradas o stiletto ayudan a estilizar visualmente los dedos, ya que la punta es completamente puntiaguda, sin embargo, puedes basarte en elegir un diseño de forma a la que mejor se adapte.

4.- No olvides el brillo

Un top coat ultrabrillante puede hacer que las uñas se vean más pulidas y cuidadas, además de favorecer que la luz se refleje en las manos y luzcan saludables.

5.- Prepara e hidrata las manos

Para lucir una manicura sofisticada no solo se centra en elegir un diseño o color exclusivo, sino también es prestarle atención al cuidado de la piel de las manos, por lo que es importante hidratarlas diariamente.