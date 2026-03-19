Nadie te dice esto, pero podrías estar sobrecargando tu piel por esta razón
A veces “menos es más”, conoce cuáles son las señales de que podrías estar sobrecargando tu piel y qué productos puedes elegir para solucionar este problema
Aunque el cuidado de la piel es de gran importancia para lucir saludable y bella, es común que cometamos errores que nos lleven a sobrecargarla. Dentro de los más comunes está el uso de ingredientes que no son compatibles entre sí y el exceso en la aplicación de activos.
Para darle la atención que requiere el órgano más grande de nuestro cuerpo también se requiere prestar atención a las señales que nos envía. Cuando tenemos demasiados productos encima, nuestro sistema reaccionará, aquí te decimos como identificar lo que estás haciendo mal.
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La razón por la que podrías estar sobrecargando tu piel
El mito de "más es mejor" es una de las principales razones por las que tu piel parece no reaccionar a los tratamientos que aplicas, o al menos no de la forma en la que tú desearías. Esto debido a que se cree que mientras más larga sea una rutina de skin care, mejor efecto tendrá.
La realidad es lo contrario, ya que nuestro cuerpo tiene un límite de absorción y aplicar muchas capas de uno o de diferentes productos puede causar "pelado" e incluso obstruir los poros, lo que a largo plazo es negativo.
Generalmente, la piel sobrecargada tiene una barrera cutánea dañada y puede desencadenar problemas crónicos, por lo que es cde vital importancia identificarla. Algunas de las señales pueden ser:
- Acartonamiento o tirantez: se presenta después de lavar la cara y de hidratarla, cuando la sensación de textura seca o de cartón parece no desaparecer.
- Ardor con productos: al aplicar cosas que generalmente no causaban molestias se siente un ardor, lo que indica que la barrera cutánea podría tener fisuras.
- Aparición de imperfecciones: los brotes inesperados de acné, salpullido o una piel que es brillante pero seca al tacto indica que la salud de la tez no es óptima, ya que el exceso de productos puede ocasionar sobrehidratación.
- Reactividad: si tu piel comienza a volverse más delicada que antes y reacciona con rojez a cosas como el viento, el sol o el tacto, es probable que tenga demasiados estímulos y no esté completamente sabna.