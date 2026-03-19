Nadie te dice esto, pero podrías estar sobrecargando tu piel por esta razón

Aunque el cuidado de la piel es de gran importancia para lucir saludable y bella, es común que cometamos errores que nos lleven a sobrecargarla. Dentro de los más comunes está el uso de ingredientes que no son compatibles entre sí y el exceso en la aplicación de activos.

Para darle la atención que requiere el órgano más grande de nuestro cuerpo también se requiere prestar atención a las señales que nos envía. Cuando tenemos demasiados productos encima, nuestro sistema reaccionará, aquí te decimos como identificar lo que estás haciendo mal.

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La razón por la que podrías estar sobrecargando tu piel

El mito de "más es mejor" es una de las principales razones por las que tu piel parece no reaccionar a los tratamientos que aplicas, o al menos no de la forma en la que tú desearías. Esto debido a que se cree que mientras más larga sea una rutina de skin care, mejor efecto tendrá.

Una piel más sensible puede ser un síntoma de que estpa sobrecargada|Pexels: Linda Prebreza

La realidad es lo contrario, ya que nuestro cuerpo tiene un límite de absorción y aplicar muchas capas de uno o de diferentes productos puede causar "pelado" e incluso obstruir los poros, lo que a largo plazo es negativo.

Generalmente, la piel sobrecargada tiene una barrera cutánea dañada y puede desencadenar problemas crónicos, por lo que es cde vital importancia identificarla. Algunas de las señales pueden ser:

Las rutinas con pocos productos son mejores que las que saturan la piel|Pexels: Pavel Danilyuk

Acartonamiento o tirantez : se presenta después de lavar la cara y de hidratarla, cuando la sensación de textura seca o de cartón parece no desaparecer.

: se presenta después de lavar la cara y de hidratarla, cuando la sensación de textura seca o de cartón parece no desaparecer. Ardor con productos: al aplicar cosas que generalmente no causaban molestias se siente un ardor, lo que indica que la barrera cutánea podría tener fisuras.

Si sufres de ardor con productos inofensivos, podrías estar sobrecargando tu piel|Pexels: Shiny Diamond