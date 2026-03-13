Dile adiós a la pinza tradicional para el cabello: este es el accesorio elegante que es tendencia

Estamos en la cuenta regresiva para que llegue la primavera por lo que las tendencias de la temporada ya están haciéndose notar. Es por esto que la moda nos trae una nueva novedad que te sorprenderá.

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A la hora de peinarte debes tener en cuenta que ha surgido una pinza que ha sustituido a las de toda la vida. Es una alternativa elegante, simple y eficaz para poder recogerte el pelo.

¿Cuál es el accesorio de pelo en tendencia?

El accesorio en cuestión es una pinza francesa, una horquilla en forma de “U” que se ha posicionado como uno de los accesorios más requeridos para tu cabello. Es muy simple, pero elegante.

No es para nada incómodo de llevar ya que la pinza recoge perfectamente el pelo y queda plana en la cabeza. Es un accesorio ideal incluso para quienes tienen pelo muy fino que se verán favorecidos si utilizan esta pinza que con una goma de pelo, ya que lo hace ver más abundante.

Algo sorprendente es que no es una reciente creación, sino que en Francia lo utilizan hace muchos años ya que es un elemento importante para las azafatas y puedes encontrarla en versiones de madera.

La manera en que la colocas es importante ya que se pueden presentarse dudas dado a que no es comúnmente utilizado. Sin embargo, es muy sencillo de usar por lo que te vamos a despejar las dudas.

Lo que debes hacer es girar tu cabello hacia arriba y coge la horquilla. Luego la introduces horizontalmente con la parte curva hacia arriba. El dato importante es que debes empujarla hasta que toque el cuero cabelludo y después hacia fuera. Debe haber presión, pero en ningún caso debe molestar.

Sin dudas, sus características son ventajosas por lo que la debes tener en cuenta a la hora de realizar tus peinados diarios.