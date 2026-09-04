Los especialistas recomiendan cómo planificar la hidratación con agua y electrolitos antes de correr

El cuerpo humano es muy complejo y a la vez muy fácil de cuidar y mantener a lo largo del tiempo. Los expertos en medicina puntualizan en la importancia de mantener hábitos señalados como saludables, como una adecuada hidratación, como la mejor estrategia para fortalecer su salud.

Un día para vivir | Capítulo 4: Feliz cumpleaños | Temporada 5

Con respecto a la hidratación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos y manteniendo una buena digestión.

La importancia de la hidratación

Desde la Secretaría de Salud de México remarcan que en personas sedentarias o moderadamente activas y bajo condiciones normales de temperatura, el cuerpo pierde agua a través de la orina, heces, respiración y sudoración. Por otro lado, precisa que al aumentar la actividad física y en condiciones de diferente temperatura el sudor contribuye a la pérdida de agua corporal.

#hidtatacion #tiprunner ♬ sonido original - NUTRIPAU @nutripauoficial HIDRATACIÓN 🏃🏻‍♀️ . No te empaches y ve practicando, hace mucho calor, lleven agua siempre!!!!!. . Si quieres saber tu necesidad de agua por hora abajo encuentras un reel de tasa de sudoración o ve por tu sweat patch a Gatorade lab (son gratis). . Dudas???? . #Nutripau

Si nos centramos en la hidratación y el ejercicio físico, ingerir líquidos para compensar el descenso de agua corporal es fundamental para evitar lesiones, así como mejorar el rendimiento a la hora de realizar una actividad física, sentencian desde la Fundación Española del Corazón.

Hidratación para runners

Una de las actividades físicas que mayor pérdida de agua corporal produce es correr y es por eso que los especialistas en nutrición advierten a los runners. Lo ideal, precisa, es iniciar la hidratación con suficiente antelación, ingiriendo líquidos de forma paulatina y estableciendo un límite aproximado dos horas antes del comienzo de la carrera. De esta manera se evita la sobrecarga de fluidos y da margen para que el organismo procese los líquidos de manera correcta.

Por otro lado, sobre la incorporación de minerales, los expertos indican que los electrolitos son esenciales a medida que aumentan la distancia y la exigencia. Estos deben combinarse en una proporción equilibrada con el agua y los carbohidratos, ya que funcionan como un conjunto indispensable para sostener el rendimiento y la base hídrica del atleta.

Finalmente, un aspecto fundamental destacado por los especialistas es personalizar la estrategia de hidratación considerando las condiciones meteorológicas, el volumen de sudoración y la duración estimada de la prueba. Además, enfatizan la importancia de testear previamente todo el plan durante las sesiones de entrenamiento previas a una competencia para evitar imprevistos.