Qué hacer con los zapatos que ya no caben en el clóset: 4 ideas para aprovechar espacios olvidados

Cuando el clóset ya no tiene un centímetro libre, los zapatos suelen terminar donde pueden: debajo de la cama, junto a la puerta o amontonados en algún rincón. Además de ocupar espacio, esta acumulación puede hacer que una habitación que está ordenada se vea desorganizada. La solución no siempre implica comprar un mueble más grande, sino aprender a aprovechar zonas de la casa que normalmente pasan desapercibidas. Desde el espacio debajo de la cama hasta las paredes vacías, existen alternativas sencillas para guardar el calzado sin sacrificar la decoración ni dificultar el acceso a los pares que utilizas con mayor frecuencia.

Estas son las mejores formas de guardar tus zapatos cuando ya no tienes espacio

Antes de llenar cualquier rincón con cajas, conviene identificar qué zonas están desaprovechadas y elegir el sistema de almacenamiento según la frecuencia con la que utilizas cada par. Estas cuatro opciones pueden ayudarte a recuperar espacio y mantener el dormitorio mucho más despejado.

