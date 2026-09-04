Qué hacer con los zapatos que ya no caben en el clóset: 4 ideas para aprovechar espacios olvidados
¿Tu clóset ya no puede con un par más? Antes de resignarte al desorden, descubre los espacios de tu casa que podrían convertirse en la zapatera perfecta
Cuando el clóset ya no tiene un centímetro libre, los zapatos suelen terminar donde pueden: debajo de la cama, junto a la puerta o amontonados en algún rincón. Además de ocupar espacio, esta acumulación puede hacer que una habitación que está ordenada se vea desorganizada. La solución no siempre implica comprar un mueble más grande, sino aprender a aprovechar zonas de la casa que normalmente pasan desapercibidas. Desde el espacio debajo de la cama hasta las paredes vacías, existen alternativas sencillas para guardar el calzado sin sacrificar la decoración ni dificultar el acceso a los pares que utilizas con mayor frecuencia.
Estas son las mejores formas de guardar tus zapatos cuando ya no tienes espacio
Antes de llenar cualquier rincón con cajas, conviene identificar qué zonas están desaprovechadas y elegir el sistema de almacenamiento según la frecuencia con la que utilizas cada par. Estas cuatro opciones pueden ayudarte a recuperar espacio y mantener el dormitorio mucho más despejado.
- Aprovecha el espacio debajo de la cama. El hueco que queda debajo de la cama puede convertirse en un almacenamiento prácticamente invisible. Es una buena alternativa para guardar aquellos zapatos que no utilizas todos los días, especialmente si se trata de calzado de otra temporada. Puedes recurrir a cajas de plástico con tapa, preferentemente transparentes, o a organizadores de tela con compartimentos. Si cuentan con ruedas o asas, será mucho más sencillo sacarlos cuando necesites buscar algún par.
Una buena estrategia es reservar esta zona para botas durante los meses de calor o sandalias cuando llega el invierno. Así, el calzado de temporada permanece protegido y no ocupa espacio innecesario en el clóset.
- Convierte la parte trasera de las puertas en una zapatera. Las puertas pueden ofrecer varios centímetros adicionales de almacenamiento sin quitar superficie útil al dormitorio. La parte interior de la puerta del clóset, del dormitorio o incluso de otra habitación puede utilizarse para colocar organizadores colgantes. Los modelos de tela con bolsillos son una opción práctica y económica, mientras que los organizadores rígidos pueden dar una apariencia más limpia y ordenada.
Lo importante es comprobar que el sistema elegido no sea demasiado profundo y permita cerrar la puerta con normalidad. Este recurso funciona especialmente bien para tenis, sandalias, flats y otros zapatos que no sean demasiado voluminosos.
- Dale una nueva función a las paredes vacías. Una pared libre también puede convertirse en una zona de almacenamiento. En lugar de dejarla completamente despejada, puedes instalar pequeñas repisas flotantes y colocar allí algunos de tus pares favoritos. Además de liberar espacio del piso y del clóset, esta alternativa puede convertirse en parte de la decoración.
Los tenis especiales, zapatos de tacón o modelos que tengan un diseño llamativo pueden exhibirse de manera similar a una pequeña boutique. Para conseguir un resultado más ordenado, procura mantener las repisas alineadas y evitar sobrecargarlas con demasiados pares.
- Elige muebles que tengan espacio para guardar zapatos. Cuando el espacio es limitado, una de las mejores estrategias consiste en buscar muebles que cumplan más de una función. Un banco con almacenamiento puede colocarse en la entrada para sentarte mientras te pones los zapatos y, al mismo tiempo, guardar algunos pares en su interior. Otra posibilidad es utilizar un baúl al pie de la cama. Además de servir para almacenar cobijas, cojines u otros objetos, puede reservarse una parte para el calzado que utilizas con frecuencia.
La ventaja de este tipo de muebles es que permiten mantener los zapatos fuera de la vista sin añadir demasiados elementos a la habitación. Así, cada centímetro disponible cumple una función y el espacio se mantiene mucho más despejado.