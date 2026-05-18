Las 7 plantas de interior que sobreviven en agua y son fáciles de cuidar

Cuando pensamos en plantas de interior, lo primero que imaginamos son los clásicos ejemplares que crecen en la tierra, pero no todas son así, ya que hay opciones que sobreviven en agua sin ningún inconveniente, además de que son fáciles de cuidar.

Si quieres iniciar en la jardinería, pero todavía no sabes por dónde empezar, intenta con esos ejemplares. Es así que te vamos a explicar 7 alternativas que puedes escoger, con las cuales lograrás obtener buenos resultados.

¿Qué plantas pueden vivir en el agua?

Las plantas de interior que sobreviven en agua, además de ser fáciles de cuidar, se destacan por tener una apariencia atractiva, con la cual puedes complementar la decoración de tus habitaciones. Si no sabes cuáles escoger, te dejamos las siguientes recomendaciones:

Cinta: Que también es conocida como malamadre o lazo de amor, es un ejemplar que se destaca por el aspecto de sus hojas; también se destacan sus funciones de absorber malos olores.

Menta: Una planta aromática que la puedes mantener sin ningún problema. Puedes sumergir sus ramas sin hojas para que con el tiempo empiecen a salir raíces.

Bambú de la suerte: Una gran opción, solamente verifica que sus tallos estén completamente sumergidos para que desarrollen raíces.

Potus o poto: Para ella hay que cubrir el extremo del tallo con agua; de esta manera, en pocas semanas comenzará a tener las primeras raíces.

Monstera deliciosa: Procura ubicarla en un recipiente amplio, para que pueda tener un buen desarrollo.

Espatifilo: Además de poderlas tener en agua, se destacan por generar un aire limpio y fresco para tu hogar.

Anturio: Un ejemplar que puede crecer en el agua; su estilo aportará elegancia a tu casa.

¿Cómo se debe cuidar una planta de agua?

Muchos pensaríamos que las plantas de interior que sobreviven en agua no requieren de cuidados, pero no es así, ya que necesitan de ciertos aspectos para poder crecer y vivir. Aunque son fáciles de cuidar, se recomienda hacer lo siguiente: