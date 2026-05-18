La bendición que recibirá cada signo del 18 de mayo al 13 de junio por el tránsito de Venus en Cáncer
Venus ingresa en Cáncer este lunes 18 de mayo y transita los grados de dicha casa hasta el 13 de junio. Estas son las predicciones para cada signo bajo su poderosa influencia energética.
La segunda mitad de mayo de 2026 llega con uno de los movimientos más esperados dentro del calendario astrológico: el ingreso de Venus en Cáncer. Este tránsito comienza este lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el 13 de junio, cuando el planeta del amor y los vínculos avance hacia Leo.
En astrología, este movimiento marca una etapa de mayor sensibilidad, conexión emocional y búsqueda de relaciones más auténticas. Venus representa el amor, los deseos, los vínculos afectivos, la belleza y también la manera en que cada persona conecta con el placer y la abundancia.
Al recorrer Cáncer, signo de agua asociado con el hogar, la familia, la protección y la intimidad, la energía se vuelve más profunda, emocional y orientada a construir seguridad en el plano afectivo y material. Conoce las predicciones para los nativos de cada casa zodiacal.
¿Qué bendición recibirá cada signo con Venus en Cáncer?
- Aries: estabilidad emocional y armonía familiar. Podrás sanar vínculos importantes, mejorar la energía del hogar o tomar decisiones que te aporten mayor tranquilidad interna.
- Tauro: conversaciones que abren nuevas oportunidades. Uno de tus grandes regalos durante este tránsito será la capacidad de atraer personas, acuerdos y conexiones valiosas.
- Géminis: mejoras económicas y reconocimiento personal. Venus activa tu relación con el valor propio y los recursos. Pueden llegar nuevas propuestas o ingresos.
- Cáncer: magnetismo, amor y renovación emocional. Eres uno de los signos más beneficiados. Tu capacidad de atraer personas, oportunidades y experiencias positivas crecerá notablemente.
- Leo: sanación emocional y conexiones profundas. Podrías cerrar heridas del pasado y abrir espacio para vínculos más auténticos y conscientes.
- Virgo: amistades, alianzas y proyectos compartidos. Nuevas personas pueden llegar para impulsar tus planes o brindarte apoyo emocional.
- Libra: reconocimiento profesional y nuevas oportunidades. Venus, tu regente, favorece tu imagen pública y puede traer avances laborales importantes.
- Escorpio: expansión emocional y crecimiento personal. Viajes, estudios o nuevas experiencias pueden ayudarte a abrir el corazón y cambiar tu visión.
- Sagitario: transformaciones positivas en relaciones y recursos compartidos. Llegan conversaciones profundas y decisiones que fortalecen vínculos.
- Capricornio: compromisos y estabilidad en relaciones. Asociaciones personales o profesionales entran en una etapa de mayor madurez y equilibrio.
- Acuario: bienestar, orden y armonía en la rutina. Encontrarás nuevas formas de cuidar tu cuerpo, tu energía y tus relaciones cotidianas.
- Piscis: romance, creatividad y conexiones especiales. Uno de los signos más favorecidos. Venus despierta tu magnetismo y favorece encuentros significativos.
Venus en Cáncer: ¿Cuál es la energía astrológica disponbile de este tránsito planetario hasta el 13 de junio?
El tránsito de Venus en Cáncer, activo entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2026, trae una energía de amor consciente, protección emocional, conexión familiar y búsqueda de seguridad afectiva.
Venus simboliza la forma en que amamos, disfrutamos, elegimos y conectamos con el placer. Cáncer (signo de agua regido por la Luna) representa las emociones, la memoria afectiva, la necesidad de pertenencia y los vínculos que ofrecen contención.
Cuando Venus transita esta casa zodiacal, el universo favorece:
- Reconciliaciones y acercamientos emocionales.
- Nuevas relaciones con potencial de estabilidad.
- Mejoras en los vínculos familiares.
- Cambios positivos en el hogar o espacios personales.
- Decisiones económicas basadas en seguridad y bienestar.
También es una etapa ideal para decorar espacios, mejorar la energía del hogar, fortalecer relaciones íntimas y trabajar la autoestima desde una mirada más emocional y compasiva. Desde el punto de vista astrológico, este momento invita a construir vínculos más genuinos, valorar la contención emocional y elegir aquello que realmente nutre el corazón.
En definitiva, entre el 18 de mayo y el 13 de junio, cada signo tendrá la oportunidad de conectar con una forma más auténtica de amar, recibir y construir bienestar en todos los aspectos de la vida.