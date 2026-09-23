5 plantillas de Bluey para imprimir y colorear
Descarga estas 5 ideas de plantillas de Bluey para imprimir y colorear que transformarán la creatividad de tus hijos e hijas en una explosión de color
Las plantillas para imprimir y colorear son una de las actividades creativas que más disfrutarán tus hijos, especialmente si colocas a personajes como Bluey de protagonistas de una tarde diversión y muchos colores.
La aclamada serie infantil se ha convertido en un referente mundial no solo por sus divertidas historias, sino por promover el juego libre, la empatía y el desarrollo motriz en las etapas tempranas de la infancia.
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5 plantillas de Bluey para imprimir y colorear
- La familia Heeler completa
No hay mejor manera de empezar que con el núcleo de la serie. Las plantillas que reúnen a Bluey, Bingo, Bandit y Chilli en un gran abrazo familiar o en un picnic bajo el sol son las favoritas de los niños. Además, permite aplicar diferentes combinaciones de colores.
- Bluey y Bingo en sus juegos imaginativos
Los icónicos juegos de las hermanas son el alma del show. Las mejores opciones son plantillas de las cachorritas jugando a la gallinita ciega, el xilófono mágico o simplemente saltando un inflable y persiguiendo globos en el patio traser.
- Las divertidas aventuras de Muffin y Socks
Los primos de Bluey aportan dosis extra de risas y energía a los dibujos. Las plantillas enfocadas en Muffin manejando su pequeño cochecito o la tierna cachorrita Socks jugano con sus juguetes son alternativas para pintar personajes diferentes.
- Bluey y sus mejores amigos de la escuela
Plantillas que incluyan a sus entrañables compañeros como Coco la poddle, Snickers el perro salchicha o Rusty, disfrutando de actividades en el arenero o columpios de la escuela. Son perfectas para enseñar a los niños sobre la diversidad de razas y la importancia de la amistad.
- Ediciones especiales festivas
Para las temporadas especiales del año puedes usar plantillas temáticas que añaden un extra de emoción a la escena, Como ilustraciones de Bluey y Bingo pidiendo caramelos y disfrazadas para Halloween, y también abriendo sus regalos de Navidad bajo el árbol o sosteniendo globos en forma de corazón para el Día de San Valentín.