Las plantillas para imprimir y colorear son una de las actividades creativas que más disfrutarán tus hijos, especialmente si colocas a personajes como Bluey de protagonistas de una tarde diversión y muchos colores.

La aclamada serie infantil se ha convertido en un referente mundial no solo por sus divertidas historias, sino por promover el juego libre, la empatía y el desarrollo motriz en las etapas tempranas de la infancia.

¡Ya basta! Francisco está harto de que su cuñada no le ayude a su mamá enferma

5 plantillas de Bluey para imprimir y colorear

La familia Heeler completa

No hay mejor manera de empezar que con el núcleo de la serie. Las plantillas que reúnen a Bluey, Bingo, Bandit y Chilli en un gran abrazo familiar o en un picnic bajo el sol son las favoritas de los niños. Además, permite aplicar diferentes combinaciones de colores.

Plantillas para imprimir y colorear: La familia Heeler completa|Pinterest

Bluey y Bingo en sus juegos imaginativos

Los icónicos juegos de las hermanas son el alma del show. Las mejores opciones son plantillas de las cachorritas jugando a la gallinita ciega, el xilófono mágico o simplemente saltando un inflable y persiguiendo globos en el patio traser.

Plantilla para colorear de Bluey y Bingo en sus juegos imaginativos|Pinterest

Las divertidas aventuras de Muffin y Socks

Los primos de Bluey aportan dosis extra de risas y energía a los dibujos. Las plantillas enfocadas en Muffin manejando su pequeño cochecito o la tierna cachorrita Socks jugano con sus juguetes son alternativas para pintar personajes diferentes.

Plantilla para colorear de divertidas aventuras de Muffin y Socks|Pinterest

Bluey y sus mejores amigos de la escuela

Plantilla para colorear de Bluey y sus mejores amigos de la escuela|Pinterest

Plantillas que incluyan a sus entrañables compañeros como Coco la poddle, Snickers el perro salchicha o Rusty, disfrutando de actividades en el arenero o columpios de la escuela. Son perfectas para enseñar a los niños sobre la diversidad de razas y la importancia de la amistad.

Ediciones especiales festivas

Plantilla para colorear de Bluey|Pinterest

Para las temporadas especiales del año puedes usar plantillas temáticas que añaden un extra de emoción a la escena, Como ilustraciones de Bluey y Bingo pidiendo caramelos y disfrazadas para Halloween, y también abriendo sus regalos de Navidad bajo el árbol o sosteniendo globos en forma de corazón para el Día de San Valentín.