¿Murió Ramón Rojo Villa, líder de Sonido La Changa? Esto se sabe sobre su estado de salud y los rumores en redes sociales

En las últimas horas la preocupación se apoderó de la comunidad sonidera luego de que se difundieran rumores sobre la supuesta muerte de Ramón Rojo Villa, fundador y líder de Sonido La Changa. Las versiones comenzaron a circular en distintas redes sociales después de que se anunciara la cancelación de una de las presentaciones debido a problemas de salud que presentó el artista.

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Sin embargo hasta este viernes 30 de octubre la propia agrupación salió a alzar la voz y pedir respeto ante este tema y pidieron al público evitar compartir información que no provenga de sus canales oficiales.

¿Qué le pasó a Ramón Rojo Villa y cuál es su estado de salud?

El pasado jueves 29 de octubre, a través de un comunicado Sonido La Changa informó que cancelaría su participación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026: El Viento nos une, debido a motivos de salud de su titular.

“La salud de nuestro fundador es y será siempre nuestra prioridad”, detalló el comunicado. También ofreció disculpas a los organizadores y al público, además de solicitar empatía y oraciones para su pronta recuperación.

“Con profundo pesar y por causas de fuerza mayor, informamos que la presentación de Ramón Rojo Villa - Sonido La Changa programada dentro del 2º Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une” queda CANCELADA por motivos de salud de nuestro titular, el Sr. Ramón Rojo Villa”.

Según reportes, Ramón había recibido atención hospitalaria días antes por una baja de presión arterial. No obstante, su equipo ni familiares han reiterado esa información o que fuera el motivo principal de la cancelación de su show en Ecatepec.

¿Por qué se dijo que Ramón Rojo Villa había muerto?

Debido al mensaje que anunciaba que Ramón Rojo Villa atravesaba por problemas de salud y donde se pedía oraciones para su recuperación comenzaron a circular varios videos en TikTok y en otras plataformas donde se anunciaba la supuesta muerte del líder de La Changa, incluso hay quienes aseguraron que la propia banda había anunciado su deceso sin dar los motivos que provocaron su repentina muerte.

Ante esta especulación y videos, este viernes 30 de octubre, la agrupación compartió otro mensaje para pedirle al público a no creer este tipo de información: "Pedimos atentamente no hacer caso a rumores ni a fuentes no oficiales.”. De igual modo reiteró que cualquier actualización sobre la condición de su fundador será difundida exclusivamente mediante sus plataformas oficiales.