3 plantillas de stickers de Peppa Pig para imprimir y pegar en tus cuadernos

Peppa Pig es uno de los personajes preferidos por los más chicos por lo que buscan llevarlos consigo a todos lados. En este caso te vamos a mostrar 3 plantillas de stickers que son ideales para pegarlos en los cuadernos.

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Con estas increíbles plantillas vas a tener un toque divertido y lleno de colores para decorar tus pertenencias. Elige la que más te guste para poder imprimir y divertirte con los más pequeños. Además, pueden personalizar sus objetos de la manera que prefieran.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Peppa Pig?

Plantilla de etiquetas escolares rectangulares

Aquí tenemos una buena opción para poder organizar tus cuadernos debido a que se incluyen espacios destinados a escribir datos personales como nombre, materia y grado. Puedes encontrar diseños variados donde aparece Peppa, George y fondos de rayas y nubes.

Coloca tus datos en estos stickers.|Pinterest

Plantilla de stickers decorativos variados

Luego tenemos esta opción que es ideal para quienes buscan figuras recortables de los personajes de la serie con distintas poses y disfraces. Por ejemplo, puedes encontrar a Peppa hada, Georgeo piratas, entre otros. Estos stickers pueden ser pegados en las portadas o esquinas de las hojas.

Decora sus objetos de la mejor manera.|Pinterest

Plantilla de stickers circulares (tipo Toppers)

Por último, tenemos estas hermosas etiquetas redondas que pueden usarse como sellos decorativos en los cuadernos o también para personalizar objetos más pequeños como las carpetas o lapiceras.

Estas etiquetas son divertidas.|Pinterest

Un consejo que tienes que tener en cuenta es que si quieres que queden perfectos y resistan al uso diario debes imprimirlos en papel fotográfico adhesivo o papel autoadhesivo común. Para una mayor durabilidad colócales una capa de papel contact transparente encima antes de recortarlos.

Estos stickers son ideales para poder decorar las pertenencias de los más pequeños con su personaje favorito. Así tendrán color y diversión en un solo objeto. Los puedes encontrar en Pinterest o sitios oficiales.