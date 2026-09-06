5 ideas para decorar mi estuche de Peppa Pig
¡Más inspiración para el regreso a clases! Descubre 5 ideas alternativas y súper creativas para decorar tu estuche de Peppa Pig con materiales únicos
Las ideas para decorar tu estuche de lápices o de útiles escoales son infinitas y el personaje de Peppa Pig es uno de los más populares entre los más pequeños.
El universo de esta simpática cerdita destaca por sus formas geométricas simples, sus colores pastel brillantes y su atmósfera alegre. Estas características hacen que sea una de las temáticas más fáciles y divertidas de plasmar.
Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026
5 mejores ideas para decorar mi estuche de Peppa Pig
- El efecto Shaker o ventana con movimiento
Esta es una de las tendencias más populares en la papelería creativa. Si tienes un estuche de plástico con una cara transparente, puedes pegar por dentro una imagen de fondo de Peppa y George en el jardín, colocar lentejuelas en forma de estrellas, corazones y microesfera de color rosa, azul o amarillo.
- Decoración con pines texturizados y parches de tela
Si el estuche es de lona, compra parches de ropa termo-adhesivos con el rostro de Peppa, Suzy Sheep o Danny Dog. Colócalos en la superficie del estuche y plánchalos protegiendo la tela con un pañuelo.
- El colgante interactivo
Consigue un cordón de nailon grueso y enhebra cuentas de silicona suave en tonos pastel. Al final del cordón, añade un llavero de goma de Peppa Pig o de su osito de peluche Teddy. Sujeta el colgante al tirador del cierre.
- Estilo minimalista con washi tape
Elige tres cintas con patrones sencillos: una de lunares blancos sobre fondo rosa, otra de rayas amarillas y una azul cielo. Envuelve el estuche creando líneas horizontales o diagonales perfectas. Dibuja la icónica silueta de la cerdita en una de las esquinas.
- Portada de pizarra mágica con pintura de tiza
Pinta la tapa de un estuche rígido de plástico con pintura de pizarra color verde escolar. Pega en el contorno stickers de los personajes para enmarcar el espacio. Tu hijo o hija podrá dibujar con tizas de colores sus propios charcos de lodo o escribir su nombre y borrarlo las veces que quiera con un paño húmedo.