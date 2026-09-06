5 ideas para decorar mi estuche de Peppa Pig

Las ideas para decorar tu estuche de lápices o de útiles escoales son infinitas y el personaje de Peppa Pig es uno de los más populares entre los más pequeños.

El universo de esta simpática cerdita destaca por sus formas geométricas simples, sus colores pastel brillantes y su atmósfera alegre. Estas características hacen que sea una de las temáticas más fáciles y divertidas de plasmar.

Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026

5 mejores ideas para decorar mi estuche de Peppa Pig

El efecto Shaker o ventana con movimiento

Esta es una de las tendencias más populares en la papelería creativa. Si tienes un estuche de plástico con una cara transparente, puedes pegar por dentro una imagen de fondo de Peppa y George en el jardín, colocar lentejuelas en forma de estrellas, corazones y microesfera de color rosa, azul o amarillo.

Decoración con pines texturizados y parches de tela

Si el estuche es de lona, compra parches de ropa termo-adhesivos con el rostro de Peppa, Suzy Sheep o Danny Dog. Colócalos en la superficie del estuche y plánchalos protegiendo la tela con un pañuelo.

Coloca parches de tela de Peppa Pig en tus estuches para personalizarlos|Pinterest

El colgante interactivo

Consigue un cordón de nailon grueso y enhebra cuentas de silicona suave en tonos pastel. Al final del cordón, añade un llavero de goma de Peppa Pig o de su osito de peluche Teddy. Sujeta el colgante al tirador del cierre.

Estilo minimalista con washi tape

Elige tres cintas con patrones sencillos: una de lunares blancos sobre fondo rosa, otra de rayas amarillas y una azul cielo. Envuelve el estuche creando líneas horizontales o diagonales perfectas. Dibuja la icónica silueta de la cerdita en una de las esquinas.

Inspiración de Peppa Pig para tus estucheras|Pinterest

Portada de pizarra mágica con pintura de tiza

Pinta la tapa de un estuche rígido de plástico con pintura de pizarra color verde escolar. Pega en el contorno stickers de los personajes para enmarcar el espacio. Tu hijo o hija podrá dibujar con tizas de colores sus propios charcos de lodo o escribir su nombre y borrarlo las veces que quiera con un paño húmedo.