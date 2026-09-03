4 ideas de plantillas para colorear de Plim Plim para imprimir gratis

No cabe duda que una de las mejores maneras para que tus hijos desarrollen su creatividad al máximo, grandes destrezas, motricidad y al mismo tiempo se diviertan es coloreando plantillas ya que estas permiten que los niños muevan sus manos e incentiven partes de su parte cognitiva para coordinar y ser creativos.

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Plim Plim: Plantillas gratis para que los niños coloreen

Estas plantillas son ideales para todo tipo de gustos ya que los diseños son variados y las figuras son distintas aunque por supuesto, el común denominador en todas es la icónica figura de Plim Plim. Es importante que los pequeños cuenten con diversos colores para que tengan la libertad de usar los tonos que más prefieran.

Plim Plim: Plantilla con todos los persoanjes del circo

Esta plantilla, como su nombre lo dice, tiene a todos los personajes del circo de Plim Plim como un oso, conejo, león, elefante y objetos como pelotas. Los niños podrán desarrollar toda su creatividad utilizando los colores que más les gusten aunque incluso pueden usar otros materiales como acuarelas o plastilina.

Plim Plim: Plantilla con globos

Siempre que pensamos en payasos sin lugar a dudas los globos son parte de ya que los payasos los utilizan en todo momento para darselos a los niños, además de esto, este objeto es muy compun en fiestas y diversos eventos por lo que si un niño o niña ama los globos será fan de esta plantilla.

Plim Plim: Payaso en paisaje y con auto de fondo

Esta plantilla para colorear es perfecta para todos los niños que aman viajar en carretera ya que el diseño tiene a Plim Plim y un camino de fondo con un auto, además de esto también es ideal para los pequeños que aman los coches. Incluso se puede personalizar la plantilla con el nombre del niño o niña.

Plim Plim: Plantilla del payaso en patineta

Esta plantilla es perfecta para los niños o niñas que aman subirse a patinetas y dar paseos ya que en este diseño Plim Plim se encuentra sobre una además de que tiene un atuendo de superhéore, personajes que sin lugar a dudas todos los niños aman.

Algunos de los beneficios más grandes de colorear plantillas es que favorece a la reducción del estrés y la ansiedad además de que mejora la motricidad fina, estimula la creativida, la lógica, y mejora la concentración. Hacer esta actividad es muy favorecedora, especialmente durante este regreso a clases.