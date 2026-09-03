Qué hacer con el espacio encima del microondas: 5 soluciones para aprovecharlo sin saturar la cocina

El espacio encima del microondas es uno de los rincones de la cocina más infravalorados. Algunos lo ponen en la alacena, en un mueble especial o simplemente sobre el pretil, ignorando que pueden ponerse cosas arriba de ella, para aprovechar cada espacio.

Estas son las mejores ideas para aprovechar lo máximo posible el espacio encima del microondas

El secreto está en utilizar organizadores o poner pocos elementos encima del microondas , así evitas que se sobre sature, algo se descomponga cuando usas el electrodomésitco. De esta manera, evitarás el desorden, darás un estilo decorativo y encontrarás pequeños utensilios en segundos.