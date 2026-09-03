Qué hacer con el espacio encima del microondas: 5 soluciones para aprovecharlo sin saturar la cocina
Este espacio comunmente olvidado en la cocina puede guardar mucho más de lo que imaginas si lo oraganizas correctamente
El espacio encima del microondas es uno de los rincones de la cocina más infravalorados. Algunos lo ponen en la alacena, en un mueble especial o simplemente sobre el pretil, ignorando que pueden ponerse cosas arriba de ella, para aprovechar cada espacio.
Estas son las mejores ideas para aprovechar lo máximo posible el espacio encima del microondas
El secreto está en utilizar organizadores o poner pocos elementos encima del microondas, así evitas que se sobre sature, algo se descomponga cuando usas el electrodomésitco. De esta manera, evitarás el desorden, darás un estilo decorativo y encontrarás pequeños utensilios en segundos.
- Canastas de fibras naturales. Las canastas pequeñas de fibras naturales permiten guardar servilletas, manteles o bolsas reutilizables sin ocupar demasiado espacio visual. Elige diseños abiertos o de tonos neutros para mantener una sensación de orden y ligereza.
- Estantes flotantes delgados. Un estante estrecho sobre el microondas puede aprovechar el espacio vertical sin recargar la encimera. Es perfecto para colocar frascos pequeños, tazas o algunos objetos decorativos que uses con frecuencia.
- Organizador de especias. Un pequeño organizador para especias permite mantener los condimentos a la mano y aprovechar una zona que normalmente queda desaprovechada. Para evitar que la cocina se vea saturada, utiliza un modelo compacto y coloca solo los frascos que más utilizas.
- Barra con ganchos. Una barra metálica o de madera con ganchos puede convertirse en una solución sencilla para colgar tazas, cucharones o utensilios ligeros. Además de liberar espacio en los cajones, aporta un toque decorativo sin llenar visualmente la zona.
- Cajas apilables discretas. Las cajas pequeñas y apilables son útiles para guardar objetos de cocina que no utilizas todos los días. Opta por recipientes del mismo color y tamaño para crear una composición uniforme y evitar que el espacio sobre el microondas parezca desordenado. Incluso, puedes decorar las cajas dependiendo del estilo de la cocina, para darle un toque potenciador.