Es común que en escritos o al escuchar a alguien decir "más sin embargo", lo que en teoría podría ser erróneo debido a lo redundante de la palabra. Es por ello que la RAE aclaró cuál es la forma definitiva de usar esta expresión y así la puedas utilizar en tus próximos ensayos o al hablar sin que te juzguen. Asimismo, la institución reveló si se dice el calor o la calor en México.

De acuerdo con la Real Academia Española, la manera correcta es utilizar "sin embargo", pero también acepta la combinación "mas sin embargo", siempre y cuando sea sin tilde, porque corresponde a un "pero". Aunque la regla cambia con la palabra resilencia o resiliencia, por lo que la RAE ya dio su veredicto final.

¿"Más sin embargo” está bien dicho? La RAE aclaró cuál es la forma definitiva de usar esta expresión|IA

¿Por qué "mas sin embargo" no lleva tilde?

La palabra "más", con tilde, funciona principalmente como adverbio de cantidad o comparación, como por ejemplo: "Quiero más comida" o "Ana tiene más experiencia". En cambio, "mas", sin acento, cumple una función de conjunción adversativa y equivale a "pero". Por eso, cuando antecede a "sin embargo", se escribe "mas sin embargo".

"Sin embargo", la manera correcta

Aunque la combinación anterior tiene respaldo académico, la recomendación práctica cambia cuando no existe una intención especial de enfatizar el contraste. Lo habitual es emplear únicamente "sin embargo", ya que su función adversativa es necesaria para introducir una idea que contrasta con otra anterior.

Uno de los ejemplos es: "El equipo dominó el partido; sin embargo, perdió". La oración conecta 2 ideas contrapuestas sin necesidad de añadir otra conjunción. La misma función aparece en "Estudió durante varias horas; sin embargo, no aprobó".

En conclusión, "mas sin embargo", sin tilde Tiene respaldo normativo cuando funciona como refuerzo enfático, aunque su carácter redundante hace que se prefiera evitarla en muchos textos. Si únicamente se necesita introducir una oposición entre dos ideas, la opción más sencilla y habitual es "sin embargo".