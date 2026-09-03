Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de discos de vinilo viejos

Siempre que se habla de ideas de manualidades o de las ideas DIY se hace mención a las fuentes de inspiración de cada proyecto. Esto se debe a que se trata de prácticas muy versátiles que permiten abordar diferentes temáticas y cubrir todos los gustos y preferencias personales.

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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) tienen la particularidad de trabajar con materiales reciclados por lo que, en muchas ocasiones, los proyectos se relacionan con temáticas que son caras a los sentimientos de quienes las abordan.

¿Cómo hacer un centro de mesa?

Por lo señalado, hoy tenemos un ejemplo concreto para los amantes de la música y del estilo vintage. Esto se debe a que la idea DIY que ponemos como protagonista tiene como materia prima a discos de vinilo viejos que, en vez de tirarlos a la basura, pueden transformarse fácilmente.

La idea DIY que te presentamos en esta oportunidad invita a crear centros de mesa con discos de vinilo, una propuesta que no solo embellecerá tu mesa sino que le inyectará un toque nostálgico y con todo lo que genera la música.

De disco de vinilo a centro de mesa

Para transformar discos de vinilo viejos o dañados en centros de mesa funcionales y decorativos, el secreto está en moldear el plástico aplicando calor controlado. Para conseguirlo, esta idea DIY requiere de agua caliente, horno suave o pistola de calor, por lo que hay que tener mucho cuidado en caso de hacer estos proyectos junto a menores de edad:

Cuenco organizador o frutero

Coloca el disco sobre un recipiente apto para horno (un bol de vidrio o lata) invertido. Caliéntalo a 100°C durante 3 a 5 minutos hasta que el vinilo se ablande y caiga por gravedad formando ondas. Retíralo con guantes de cocina y ajusta los pliegues a mano antes de que se enfríe.

Base elevada o soporte de dulces

Utiliza dos o tres discos de diferentes tamaños (12, 10 y 7 pulgadas) unificados en el centro por un kit de varilla roscada para bandejas de repostería. Uso en la mesa: Perfecto como exhibidor vertical para bocadillos, cupcakes o pequeñas macetas con suculentas.

Florero y portavelas combinado

Moldea los bordes del vinilo hacia arriba formando un cilindro o copa ajustada. En el centro (tapando el orificio de la etiqueta), fija una base de madera o corcho. Uso en la mesa: Coloca en el interior un florero de vidrio delgado con flores frescas o una vela grande dentro de un fanal (evita el contacto directo del fuego con el plástico).

Camino de mesa o bajo-plato modular