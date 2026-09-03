Se cumple la regla de 3: Mueren tres famosos en las últimas horas

La Regla de 3 (o "Celebrity Death Rule of Threes") es una superstición popular que sostiene que las celebridades y personas famosas mueren en grupos de tres en un periodo muy corto, usualmente de pocos días o semanas.

Desde que inició el mes de septiembre no ha quedado de lado con lamentables hechos en el medio del entretenimiento, siendo el homicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa ("Honas"), tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, el más reciente.

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¿Qué famosos murieron en septiembre 2026?

En apenas tres días, el noveno mes del año ha sido triste para los fans de la música, la televisión y el cine. Uno de ellos ocurrió cuando el tecladista de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia el 1 de septiembre de 2026 en el Estado de México.

Junto al músico, los agresores asesinaron a su esposa Ana Paula Barragán (quien tenía cuatro meses de embarazo), a su hija de tres años, a la empleada doméstica de la vivienda y a la mascota de la familia. El único superviviente del crimen fue el hijo de Meléndez, un niño de seis años que logró salir ileso tras esconderse en una habitación, quien actualmente se encuentra en resguardo de las autoridades.

Otra personalidad que dejó este mundo es Alezú, joven y querida cantante de pop independiente originaria de Guadalajara, Jalisco, cuya inesperada muerte conmocionó a sus seguidores el miércoles 2 de septiembre de 2026.

En tanto, Daniel Rojo, un estacado actor, cantante y maestro del teatro musical en Tijuana, Baja California, cuyo fallecimiento también se notificó públicamente este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Otros famosos que murieron en septiembre 2026

A nivel internacional también se reportó el deceso de figuras como la leyenda del jazz Cassandra Wilson o el ícono feminista Gloria Steinem, el público mexicano acotó la coincidencia al ámbito de la escena artística local, dando por cumplida de forma sombría la superstición en los primeros días del mes.

