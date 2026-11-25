Estamos próximos a la llegada de las Fiestas de Fin de Año, por lo que muchas personas aprovecharán estos días para hacer alguna escapada y tomarse unas pequeñas vacaciones, para luego continuar con la rutina. Es por eso que, antes de irse, comprobarán que todo en casa está lo más ordenado posible, y si bien pueden encargársela a algún familiar o amigo, a veces no hay tiempo, y terminamos saliendo apurados. Y si hay un truco que se ha vuelto popular es que coloquen en el fregadero, una hoja de papel.

El fregadero es uno los lugares más importantes dentro de la cocina y es que ahí es donde se suelen preparar los alimentos para su cocción, como así también el lavado de trastes, utensilios y todo lo que tiene que ver con la higiene. Por eso, debemos asegurarnos que sea un sitio seguro y que no tenga filtraciones, como así también que esté limpio en todo momento.

En caso que te vayas de vacaciones durante unos días, la zona del fregadero puede adoptar un olor feo y esto se debe principalmente a que no se ha usado por varios días, y es que el sifón tiene una forma curva que retiene agua después de cada uso y esa reserva crea un sello hidráulico entre la cocina y la cañería, por lo que no debería haber problemas; pero con el paso de los días, esa agua puede evaporarse. Por eso, es que hay un truco que consiste en colocar una hoja de papel.

Por qué hay que colocar una hoja en el fregadero

El motivo por el cual tienes que colocar una hoja de papel en el fregadero es para tapar la boca de la bacha y mantenerla con un vaso colocado boca abajo, y de esta manera, impediremos que se reduzca temporalmente el intercambio de aire por la abertura mientras la casa permanece vacía. Por eso, es que te dejaremos cómo hacerlo.

Cómo realizar este truco de poner una hoja en el fregadero