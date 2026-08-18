Ni cucarachas ni hormigas... esta planta es la que atrae escorpiones

Aunque no seas la persona con más experiencia en el rubro de las plantas, entiendes que existen cierto tipo de especies que atraen también cierto tipo de animales. En ese sentido, se advierte a los lectores que tiene jardínes que cuiden la presencia de escorpiones al plantar agave americano o también conocido como pita o piteira. Estas son las favoritas de esos animales traicioneros.

Así fue el reto exprés de carretillas que hizo sudar a los cocineros de MasterChef 24/7: VIDEO

¿Por qué el agave americano atrae escorpiones?

Aunque la presencia de estos animales no es abundante en ciertas zonas del país, se recomienda tener cuidado cuando plantes y cuides una en el jardín de tu casa. El problema es que la propia estructura de sus hojas grandes y firmes, configuradas en forma de roseta se convierten en el lugar preferido de los escorpiones.

Gracias al microclima húmedo que se genera regularmente en la base de la planta, la limpieza complicada para el humano llega a convertir este espacio en un nido. Y no se trata solamente de flojera de parte de los dueños, sino que en ocasiones esto se vuelve un auténtico reto por los bordes afilados de las hojas. Por eso, estos animales se ocultan a simple vista en labores de mantenimiento y limpieza general.

Entonces, esta información puede servir para evitar la presencia de escorpiones. Como se indicó también, no es común que estos abunden en ciertas zonas del territorio mexicano, pero no está mal conocer la manera en la que se desenvuelven las especies. Por ello, cuida bien cada rincón de tu casa y usa protección cuando revises tus plantas de agave.

¿Es posible evitar escorpiones en mi jardín con plantas de agave?

Expertos en botánica indican que si sabes que hay riesgo de que aparezcan escorpiones donde vives, mejor no plantes agave. Pero si ya se asumió el riesgo, las recomendaciones dictaminan una rutina rigurosa de eliminación de plantas secas inferiores. También debes inspeccionar el suelo circundante a tu planta y evitar escombros… donde estos animales encuentran su sitio perfecto para esconderse.

Además, en consideraciones generales también se encuentra la manutención con el césped corto y los bordes del jardín libres de humedad estancada. Y es que estos son los espacios preferidos de este y otros arácnidos.