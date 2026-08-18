Los 2 ingredientes de cocina que debes usar para que los huevos se pelen rápido y fácil

Para conseguir que los huevos cocidos se pelen rápido y fácil, dos ingredientes que suelen recomendarse son bicarbonato de sodio y vinagre. El primero puede incorporarse al agua de cocción, mientras que el segundo puede añadirse al agua de enfriado para ayudar a desprender restos de cáscara.

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La evidencia científica sobre cuánto mejora realmente el procedimiento es limitada. Más importante aún es utilizar huevos que no sean extremadamente frescos y enfriarlos rápidamente después de cocinarlos.

Pelar un huevo cocido o duro parece una tarea sencilla, pero puede convertirse en un problema cuando la clara queda adherida a la membrana interna y se desprenden trozos al retirar la cáscara. La frescura del alimento, el método de cocción, la temperatura y el enfriamiento influyen en el resultado.

¿Cómo usar bicarbonato y vinagre para pelar los huevos fácilmente?

Si se quiere probar este método, la clave está en no mezclar directamente ambos ingredientes durante la cocción. El bicarbonato es una sustancia alcalina y el vinagre es ácido: al entrar en contacto reaccionan y pierden buena parte de sus propiedades individuales.



Añadir bicarbonato al agua: incorpora una pequeña cantidad al agua donde cocinarás los huevos. No es necesario utilizar una cantidad abundante. Cocinar los huevos: lleva el agua a ebullición y cocina los huevos hasta alcanzar el punto de cocción deseado. Pasarlos rápidamente a agua fría: una vez terminada la cocción, coloca los huevos en un recipiente con agua fría y, si es posible, hielo. El enfriamiento rápido ayuda a detener la cocción y facilita el manejo de la cáscara. Utilizar vinagre en el agua de enfriado Golpear y pelar bajo el agua: rompe suavemente la cáscara por varias zonas y comienza a retirarla bajo un chorro suave de agua. El líquido puede ayudar a introducirse entre la cáscara y la membrana.

El American Egg Board, organización especializada en información sobre el huevo en Estados Unidos, recomienda enfriar rápidamente los huevos cocidos después de la cocción y conservarlos refrigerados.

¿Qué hace que un huevo duro sea más fácil de pelar?

Aunque el bicarbonato y el vinagre son populares en los trucos de cocina, la antigüedad del alimento puede ser más determinante que estos ingredientes. Los huevos muy frescos suelen presentar una clara con un pH más bajo, lo que favorece que permanezca más adherida a la membrana interna.

A medida que el alimento envejece, aumenta su pH y la clara tiende a separarse con mayor facilidad de la membrana. Por eso, para preparar huevos duros que después deban pelarse, puede resultar conveniente utilizar unidades que lleven algunos días refrigerados en lugar de los recién comprados.

También existen otros factores importantes:



Cocción uniforme: evita someter los huevos a cambios extremos o golpes durante la preparación.

evita someter los huevos a cambios extremos o golpes durante la preparación. Enfriamiento inmediato: pasar los huevos a agua fría después de cocinarlos facilita el pelado y detiene la cocción.

pasar los huevos a agua fría después de cocinarlos facilita el pelado y detiene la cocción. Pelado cuidadoso: comenzar por el extremo más ancho puede ayudar porque allí suele existir una pequeña cámara de aire entre la clara y la cáscara.

comenzar por el extremo más ancho puede ayudar porque allí suele existir una pequeña cámara de aire entre la clara y la cáscara. No confiar únicamente en los ingredientes: el bicarbonato y el vinagre no sustituyen una buena técnica de cocción y enfriamiento.

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda cocinar los huevos hasta que tanto la clara como la yema estén firmes y refrigerarlos dentro de las 2 horas posteriores a la cocción.