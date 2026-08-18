¿Claudia hizo trampa en MasterChef 24/7? La teoría de Ramahá que indignó a los cocineros

Las rivalidades están más fuertes que nunca en la recta final de MasterChef 24/7 y absolutamente todos los cocineros están atentos a los movimientos de sus rivales. Para muestra, la intrigante charla que Ramahá habría tenido sobre el desempeño de Claudia, en la que la señaló de supuestamente llevar una receta escondida en sus cuchillos para que se le hiciera más fácil el reto de la Caja Misteriosa.

"A nosotros no nos habían dicho nada. Y por qué Claudia las bajó. A ver si pueden llevar las recetas, ¿por qué las esconden en sus cuchillos?", se quejó el yucateco durante una plática con Carmen, que sorpresivamente se volvió una de sus aliadas a pesar de que al principio de la competencia tenían una rivalidad muy fuerte.

TODOS los cocineros en riesgo de eliminación en MasterChef 24/7 HOY 18 de agosto

Debido a que ya empezó la última etapa de MasterChef 24/7, las eliminaciones empezarán a ser cada tercer día, hasta que queden solamente los finalistas. Así que cada reto será de suma importancia para que los cocineros sigan conservando su lugar en la cocina más famosa de México y para la gala de este martes 18 de agosto, la única que está a salvo es Michelle, gracias a que se ganó el Pin en una dura batalla con Ixdit.

Los que tendrán que cocinar y dar lo mejor esta noche, son:



Lancer

Ixdit

Claudia

Flor

Carmen

Ramahá

Julio

Antrax, que se ausentó de los primeros retos semanales por el fuerte accidente que sufrió.

De este modo, un participante tendrá que volver HOY 18 de agosto al "mundo real" y se perderá la oportunidad de estar entre los finalistas de la primera temporada de MasterChef 24/7. Pero esto no es todo, porque a lo largo de la semana 14, los cocineros seguirán en retos para conseguir subir al balcón, incluyendo Michelle, pues su "inmunidad" por el Pin solo aplicaba para la eliminación del martes.