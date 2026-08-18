MasterChef 24/7: ¿Cómo cocinar la tripa para que quede dorada y crujiente al estilo taquero?

Los tacos de tripa se convirtieron en una sabrosa opción para comer que es simplemente irresistible para la mayoría de los mexicanos; sin embargo, esta proteína no siempre queda bien ya que a veces se vuelve o muy chiclosa o exageradamente dura, lo que arruina la experiencia... ¡así debes cocinarlas para que te queden en el punto exacto, al estilo MasterChef 24/7!

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¿Cómo lograr que tus tripas queden al estilo taquero?

Si se te antojaron unos taquitos de tripa, existe una táctica infalible para cocinarlas y que te queden perfectas: suavecitas por dentro, pero doradas y crujientes por fuera.

El secreto, detalló la herramienta de IA de Google Gemini, se encuentra en la DOBLE COCCIÓN de la proteína; es decir, mezclar un hervido lento con un efectivo dorado en manteca de cerdo:

LA COCCIÓN

La tripa es un músculo duro que necesita tiempo para ablandarse. Si la echas directamente al sartén o a la plancha, quedará chiclosa e imposible de masticar.

Los expertos recomiendan estos ingredientes y procedimiento para poner a cocer tus tripas con éxito:

Tripa de res limpia y en trozos medianos (de unos 15 a 20 cm)

Media cebolla blanca

4 dientes de ajo

3 hojas de laurel

1 cucharada de pimienta negra entera

Sal gruesa al gusto

Un chorrito de leche o de cerveza (ayuda a suavizar la fibra y aporta sabor)

Estos ingredientes se deben cocinar de hora y media a dos horas en olla tradicional hasta que, al pincharla con un tenedor, la tripa se sienta suave; en caso de olla exprés, el tiempo es de 35 a 45 minutos a partir de que comience a sonar la válvula... ¡recuerda escurrir y dejar secar muy bien tu tripa cocida antes de picarla y dorarla!

EL PICADO DE LA TRIPA EN PEDACITOS

Una vez que tu tripa esté a temperatura ambiente y no tenga exceso de líquido, córtala en trozos pequeños pero no tanto, y es que el dorado encogerá los pedacitos todavía más.

DORADO DE TRIPA CON COLOR Y SABOR ESPECTACULAR

Para dorar la tripa se recomienda hacerlo en un sartén amplio con una generosa cantidad de manteca de cerdo: una vez que la grasa esté muy caliente sin llegar a humear, agreda tu tripa picada... ¡pero cuidado! no la eches toda junta porque se freirá de forma desigual: los expertos recomiendan dorarla en "tandas" y voltear la tripa con unas pinzas hasta llegar al dorado parejito que a todos les encanta.

El dorado de la tripa tarda entre 8 y 12 minutos: una vez que la proteína adquiera un color dorado profundo y una textura crujiente, sácala del sartén y colócala sobre un papel o colador metálico para que se escurra toda la grasa... ¡recuerda ponerle a tus tripas doradas un toque de sal fina para darles el sabor ideal!

Como ves, lograr el taco de tripa perfecto no tiene por qué convertirse en una pesadilla, sólo es cuestión de cocerla el tiempo suficiente y ponerla a dorar de forma parejita en manteca de cerdo... ¡seguramente tus tripitas quedarán espectaculares con estos tips!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?