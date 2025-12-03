Esto significa quedarse callado en una pelea para evitar conflictos, según la psicología

Algunos abiertamente han declarado que ante una pelea prefieren quedarse callados, con la principal finalidad de evitar conflictos más grandes. Una táctica por la que muchos usuarios optan, ya sea al momento de discutir con su pareja, amigos, familiares u otras personas en general, pero dentro de la psicología nos muestra algo más.

Sin embargo, muchos desconocen que esas acciones pueden tener un significado más profundo de lo que parece. Si tú haces eso o conoces a alguien que lo haga, entonces quédate, porque te explicaremos qué dicen los expertos de la mente al respecto.

¿Por qué nos quedamos callados en una pelea?

La cuenta de Casa para el alma de TikTok explica que cuando alguien se queda callado en una pelea para evitar conflictos, tiene un significado más profundo. En muchas de esas ocasiones, aún tenemos muchos argumentos para dar ante la confrontación, según la psicología.

Detalla que cuando uno se siente amenazado, el cerebro desactiva ciertas cosas para darle prioridad a funciones de supervivencia. Posiblemente te sentiste amenazado en tu infancia o adolescencia, enfrentándote a un riesgo real.

Por otro lado, en Insight Mind, explica que para esas personas el silencio es más seguro que decir algo que pueda ser malinterpretado, por lo que se internaliza en el interior y en la mente se tienen discusiones complejas, según la psicología.

¿Es mejor discutir o permanecer en silencio?

Considerando la información anterior, sería importante debatir si ante una discusión es mejor pelear o permanecer callado. Dili Prieto en su cuenta de TikTok explica que la ley del hielo no es una acción madura; al contrario, es un tipo de violencia que se ha normalizado en muchos casos, acciones que no deben aplicarse con los hijos o con la pareja.

Pero tampoco hay que ir directo a la pelea; ante algún tipo de desacuerdo, debe ser dialogado, expresando todo tu malestar de forma tranquila; además de expresar, debemos escuchar a la contraparte. Solamente así se puede llegar a un posible acuerdo y al mismo tiempo evitar conflictos por ambas partes.