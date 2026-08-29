¿Por qué aparecen tijerillas en tu clóset y cómo eliminarlas con 1 truco casero cítrico?

Abrir el armario para elegir el atuendo del día y encontrarse de frente con un insecto alargado, de color marrón oscuro y con pinzas, llamados tijerillas es una experiencia que puede desatar alarma en varias personas.

Estos insectos tienen un aspecto que genera temor, pero lo realmente preocupante es que su presencia en tus cajones y percheros representa una verdadera amenaza para tus prendas favoritas.

Si te preguntas constantemente por qué salen tijerillas en el clóset, la respuesta está relacionada con factores ambientales invisibles que se acumulan en el fondo de tus muebles.

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¿Por qué aparecen tijerillas en tu clóset?

Las tijerillas son insectos nocturnos que detestan la luz directa del sol y buscan de manera obsesiva los entornos oscuros, confinados y frescos. Un clóset cerrado durante la mayor parte del día ofrece el escondite perfecto, convirtiéndose en el escenario ideal para una plaga de la humedad de clóset.

Además de su obsesión por la humedad silenciosa, también tienen un gusto extremo por la celulosa y los hongos. Son insectos carroñeros que se alimentan de micropartículas presentes en la ropa húmeda y pueden dañar tus prendas al masticar fibras naturales como el algodón, el lino y la seda en busca de celulosa.

Las tijerillas en tu closet pueden comerse tu ropa y dañarla|Pexels: Anastasia Shuraeva

El truco casero definitivo para eliminar a las tijerillas de tu armario

El truco definitivo para eliminar a las tijerillas se encuentra en aplicar un insecticida de limón natural que sea 100% respetuoso con tus telas delicadas y seguro para tu familia, las cáscaras de los cítricos son la solución definitiva.

Prepara la mezcla agregando cáscaras limpias de 2 limones y 1 naanja a un frasco que después llenarás con vinagre blanco de cocina. Tapa todo y déjalo reposar en un lugar oscuto durante una semana.

Los limones y las naranjas pueden servir para ahuyentar a las tijerillas de tu hogar|Pexels: Nur Tok

Pasado ese tiempo, cuela el líquido y viértelo en una botella con atomizador mezclado a partes iguales con agua purificada. Retira toda la ropa y calzado de los estantes y cajones afectados. Aspira a fondo las esquinas inferiores del mueble para eliminar posibles huevecillos y listo.

