MasterChef 24/7: ¿Qué tan sano es comer pulpo?
Se trata de uno de los platillos más valorados en MasterChef 24/7, pero, ¿qué tan sano es?
El pulpo sin duda está presente en las mesas durante ocasiones especiales en las que la comida del mar es la protagonista, así como en las clases de MasterChef 24/7. Se trata de un molusco versátil y cuya carne está muy bien valorada en la gastronomía.
¿Qué tan sano es comer pulpo?
De acuerdo con el portal médico WebMD, entre sus principales beneficios para la salud destacan:
Protección cardiovascular: Es rico en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) y taurina, elementos que ayudan a reducir la presión arterial, disminuir los triglicéridos y prevenir la acumulación de placa en las arterias.
Salud cerebral y alivio del estado de ánimo: Su alto contenido de magnesio favorece la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva, previniendo el deterioro neuronal. Además, sus ácidos grasos han mostrado resultados prometedores para atenuar síntomas de depresión.
Propiedades antioxidantes: Gracias al selenio, la vitamina B12 y el cobre, ayuda a combatir la inflamación celular y el daño oxidativo, fortaleciendo el sistema inmunológico.
¿Cuándo no debo comer pulpo?
No debes consumirlo durante la veda, si tienes alergia al marisco, o cuando proviene de zonas con mareas rojas, contaminación o alertas sanitarias que puedan representar riesgos para la salud.
A pesar de sus múltiples bondades, los nutricionistas sugieren moderar su consumo en ciertos perfiles de salud. Una sola porción aporta cerca del 30% del colesterol diario recomendado, además de contener niveles naturales considerables de sodio debido a su origen marino. Por ello, las personas con hipertensión severa o problemas de hipercolesterolemia deben integrarlo a su dieta con mesura.
Para disfrutarlo al estilo de los grandes chefs, la mejor alternativa es consumirlo a las brasas, cocido al vapor o marinado en frío dentro de un ceviche fresco con cítricos y vegetales.