INCREÍBLE: por qué deberías envolver tus tarjetas de crédito con papel aluminio para cuidarlas

Envolver las tarjetas de crédito y débito en papel aluminio cada vez se hace más popular como un tip de seguridad en redes sociales como TikTok e Instagram, pero ¿te has preguntado por qué? Se trata de un método que intenta proteger tu dinero de fraudes y ladrones. Aquí te explicamos cómo funciona.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad y datos personales, el papel aluminio puede combatir el skimming inalámbrico; es decir, cuando una persona tiene un dispositivo (muy parecido a las terminales bancarias) que puede detectar tus tarjetas si se acercan demasiado y así robar dinero e información personal sin necesidad de quitarte la cartera.

¿Por qué el papel aluminio funciona para proteger la tarjeta de crédito?

El papel aluminio funciona como una especie de escudo que altera la señal de los dispositivos del ladrón, ya que las tarjetas cuentan con chips RFID que permiten el pago sin contacto, según explica el portal especializado en tecnología RFIDCLOAKED.

Las tarjetas tienen tecnología RFID para pagar sin contacto.|(ESPECIAL/CANVA)

Sin embargo, también hay desventajas al envolver la tarjeta en papel aluminio: no asegura que la protección sea 100 % fiable, ya que no es su función principal, sino un efecto derivado de su composición.

¿Entonces qué alternativa hay para proteger las tarjetas de crédito del skimming inalámbrico?

En lugar de forrar la tarjeta con papel aluminio, puedes optar por otras alternativas que sí funcionan. Por ejemplo, la tecnología de algunos bancos permite apagar y encender tus tarjetas cuando no las estás usando; así, no podrán leerlas si se acercan demasiado a ti.

Envuelve completamente tu tarjeta de crédito con papel alumino.|(ESPECIAL/GROK AI)

Otra forma de protegerte es usar tu celular o smartwatch para realizar pagos. Estas aplicaciones (como Google Wallet) requieren que el teléfono esté desbloqueado y, en su defecto, piden identificarte a través de tu huella digital antes de completar la transacción, explican especialistas de la BBC.

Ya sea que apliques el truco del papel aluminio en tarjetas de crédito o decidas apagarlas por tu cuenta, lo importante es estar siempre al pendiente de tus pertenencias, sobre todo si estás de viaje o en espacios públicos donde se aglomera la gente.