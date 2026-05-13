Esta es la razón por la que el dulce sabe más intenso cuando tienes sueño; la ciencia lo explica

Probablemente algunos se estén enterando en estos momentos que cuando alguien tiene sueño vive una particularidad con la intensidad de los sabores, incluyendo el dulce. Por ello, Gabriela Epstein indicó que dormir pocas horas impacta directamente en la calidad de la dieta y la ingesta calórica. Entonces… toma nota de la explicación de la licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos.

Ventaneando | Programa completo 13 de mayo de 2026

¿Por qué el sabor dulce es más intenso cuando tienes sueño?

La explicación dada por la experta dictamina que dormir 5 horas o menos afecta la alimentación en dos modos principales. El primero radica en aumentar la cantidad de ingesta de kilocalorías y fomentar el consumo entre comidas. Y también está comprobado que lo que se busca en esos momentos son alimentos con azúcares, sodio y grasas.

Epstein explicó que comer más es impulsado por un ámbito hedónico, lo cual explica cómo la falta de sueño provoca que los centros de recompensa del cerebro se activen ante alimentos densos de energía. Al final esto es para generar placer a través de lo que se consume en las comidas.

En resumen, se indica que la falta de sueño tiene una total injerencia en consumir mucho alimento, lo cual evidentemente no se enfoca en concretar comidas balanceadas. El objetivo recae en saciar el hambre con productos placenteros, donde el sabor dulce forma parte de las claves para saciar ese placer mencionado por la experta.

¿La falta de sueño genera placer por el sabor dulce?

En más de lo dicho por Gabriela Epstein en una entrevista para un programa, aseguró que la falta de sueño también afecta la percepción de los sabores. En este caso el dulce se intensifica, lo cual genera “necesidad” de consumo pero con una dieta que no tiene la etiqueta de saludable.

Ya hay estudios asegurando que dormir las horas suficientes ayuda a tener una dieta más balanceada. Incrementar el tiempo de sueño de una hora hasta una y media ha marcado la diferencia para disminuir el apetito.