¡TEN CUIDADO! La papaya es buena pero hay riesgos si comes mucha todo el tiempo

La recomendación general que siempre se le da a las personas es la de comer frutas y verduras. La variedad de alimentos que se encuentran en estos grupos es mayúscula y por eso es posible tener amplitud de elección. Sin embargo, muchos “se casan” con un sabor y con una fruta, por ello se advierte de los riesgos de la papaya, que consumida de manera excesiva puede causar severos daños.

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¿Por qué la papaya es una fruta muy consumida?

No es raro entender que la papaya es una fruta llena de nutrientes como la vitamina C, la vitamina A y la fibra. Esto la convierte en una aliada dentro de los desayunos para buscar un mejor tránsito intestinal, pues contiene papaína. Esta enzima es la que permite descomponer proteínas y mejorar la digestión, pero en gran cantidad puede traer problemas al sistema digestivo. Mientras que esta fruta cuenta con una alta cantidad de betacarotenos, lo cual puede manifestarse en la piel.

¿Qué problemas puede traer el constante consumo de papaya?

En general se puede hablar de esos dos aspectos, pero a continuación se explica con más detalle cada complicación presentada en los cuerpos de las personas.