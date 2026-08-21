Querida Reina de Belleza se queda sin corona por presuntamente atropellar a alguien y darse a la fuga; esto es lo que sabemos

Tras una semana de celebración por la victoria de la nueva reina de Miss Grand USA 2026 Mekyla Li se reveló que fue destituida de su cargo este 19 de agosto luego de que saliera a la luz que atravesaba por un proceso legal debido a un presunto atropellamiento y fuga registrada en Los Ángeles durante 2024.

La organización Miss Grand USA informó que tomó la decisión de terminar el reinado de Li y liberarla del título así como todas las responsabilidades asociadas que se había ganado el 12 de agosto, argumentando que actuó de acuerdo con sus políticas contractuales. Sin embargo, documentos relacionados con el caso también revelaron otros elementos que aparentemente no cumplían con los requisitos de elegibilidad del certamen.

¿Por qué le quitaron la corona a Miss Grand USA?

De acuerdo con medios, existen documentos judiciales que señalan que Li enfrenta dos cargos por delitos graves relacionados con un presunto atropello y fuga. La presunta víctima, identificada como Anna Mercedes Aoun, presentó además una demanda civil en la que asegura haber sufrido lesiones catastróficas y señala que Li y un coacusado, Michael Scobey, abandonaron el lugar del accidente. En marzo de 2025 Li se declaró no culpable de los cargos.

Sin embargo, este no es el único proceso que enfrenta la modelo, sino que también se indicó que existen documentos de divorcio que revelan que Li estuvo casada entre agosto de 2018 y diciembre de 2019. Las reglas de Miss Grand International establecen que las concursantes no pueden estar ni haber estado casadas.

Miss Grand USA anuncia la finalización del reinado de Mekayla Li y su liberación del título de Miss Grand USA y de todas las obligaciones asociadas. Esta decisión se tomó de acuerdo con las políticas contractuales establecidas por la organización Miss Grand USA. Solicitamos que todo diálogo en torno a esta transición se mantenga respetuoso. Miss Grand USA se opone firmemente al acoso, la difamación, los comentarios degradantes y los ataques personales de cualquier tipo., revela el comunicado.

¿Qué pena podría recibir la exreina de belleza?

TRas ser señalada de atropellar y fugarse de la escena de los hechos Li podría enfrentar alguna pena, la cual dependería de los cargos concretos por los que eventualmente fuera condenada y de las circunstancias que determine el tribunal. De acuerdo con las autoridades de California el abandonar el lugar de un accidente que provoca la muerte o una lesión permanente y grave puede castigarse con dos, tres o cuatro años de prisión estatal, o con entre 90 días y un año en una cárcel del condado, además de una multa de entre mil y 10 mil dólares.