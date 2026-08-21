Los psicólogos coinciden: esta es la razón por la que algunas personas se molestan cuando cambian los planes

¿Te ha ocurrido alguna vez que te vas a reunir con una persona o grupo de amigos y han cambiado los planes a último momento? Sin dudas que esto genera un malestar, ya que a nadie le gusta que estén cambiando la hora, el lugar o los planes. Es por eso que la psicología realizó un estudio para tratar de entender qué significado tiene este comportamiento y cuáles son los rasgos de esta personalidad.

Noticias Michoacán del 14 de agosto 2026

Hay personas que les encanta realizar todo tipo de planes junto con su grupo de amigos, familiares o grupos de trabajo y que se ha vuelto una costumbre. Sin embargo, hay quienes a último momento están cancelando o haciendo modificaciones que altera la rutina de los demás y que puede generar disturbios.

Por lo general, hay personas que no toleran en absoluto que alguien cambie los planes a último momento y que fue la psicología quien se encargó de realizar un estudio sobre esto y que puede estar relacionada con la necesidad de previsibilidad y que tiene otros significados que seguro desconocíamos.

De acuerdo a lo que explicó la psicología, que una persona se moleste porque le cambien los planes es que se relaciona con la necesidad de control y la forma en que cada uno se adapta a los imprevistos y que cuando una persona necesita saber de antemano que va a suceder, una modificación de antemano puede generar preocupación, malestar y frustración.

Por qué las personas se enojan, según la psicología

Por otro lado, a nivel emocional, la psicología explicó que el enojo puede aparecer porque la persona ya había organizado mentalmente esa situación, por lo que se ve olvidado a modificar esas expectativas. Además, revelaron que las personas se sienten más tranquilas cuando la vida es predecible y que si se modifican, puede generar estrés o ansiedad.

Motivos por los cuales las personas se molestan ante el cambio de planes