Por qué hay personas que se arrancan el cabello, según la ciencia

Las personas pueden arrancarse el cabello por diferentes motivos, pero cuando este comportamiento es repetitivo y difícil de detener puede tratarse de tricotilomanía o trastorno de arrancarse el pelo. La investigación científica indica que no existe una causa única y que pueden intervenir factores biológicos, psicológicos y ambientales.

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En algunas personas, el acto puede estar precedido por una sensación de tensión, incomodidad o impulso, mientras que en otras ocurre de manera automática. Incluso sin que sean plenamente conscientes de ello.

Aunque suele asociarse exclusivamente con el cabello de la cabeza, la conducta también puede afectar las cejas, las pestañas u otras zonas del cuerpo. La intensidad puede variar considerablemente entre una persona y otra y, en algunos casos, puede causar pérdida visible de cabello, irritación de la piel y un importante malestar emocional.

¿Qué es la tricotilomanía y por qué una persona se arranca el cabello?

La tricotilomanía está incluida dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Se caracteriza, entre otros aspectos, por el arrancamiento recurrente del pelo que puede provocar una pérdida perceptible y por intentos repetidos de reducir o detener este comportamiento.

La American Psychiatric Association y organizaciones especializadas en conductas repetitivas centradas en el cuerpo señalan que la experiencia puede ser diferente en cada persona. No todas las personas se arrancan el cabello por una misma razón ni lo hacen en las mismas circunstancias.

Estos son los factores que la investigación ha asociado con el comportamiento:



Regulación emocional: algunas personas describen un aumento de tensión, ansiedad o incomodidad antes de arrancarse el cabello y una sensación temporal de alivio después de hacerlo.

algunas personas describen un aumento de tensión, ansiedad o incomodidad antes de arrancarse el cabello y una sensación temporal de alivio después de hacerlo. Comportamiento automático: el acto puede producirse mientras se realizan otras actividades, como mirar televisión, estudiar o leer, sin una conciencia plena del comportamiento en ese momento.

el acto puede producirse mientras se realizan otras actividades, como mirar televisión, estudiar o leer, sin una conciencia plena del comportamiento en ese momento. Factores sensoriales: determinadas características del cabello, como su textura o apariencia, pueden convertirse en un estímulo que desencadene la necesidad de tirar de él.

determinadas características del cabello, como su textura o apariencia, pueden convertirse en un estímulo que desencadene la necesidad de tirar de él. Predisposición biológica: las investigaciones sugieren que los factores genéticos y los mecanismos cerebrales pueden desempeñar un papel, aunque la ciencia todavía continúa estudiando su influencia exacta.

las investigaciones sugieren que los factores genéticos y los mecanismos cerebrales pueden desempeñar un papel, aunque la ciencia todavía continúa estudiando su influencia exacta. Situaciones de estrés: los cambios o momentos emocionalmente exigentes pueden intensificar el comportamiento en algunas personas, pero el estrés no es una explicación única ni está presente en todos los casos.

La tricotilomanía puede comenzar durante la infancia o la adolescencia, aunque también puede presentarse en otros momentos de la vida. La frecuencia y la intensidad del comportamiento pueden cambiar con el tiempo.

¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional por arrancarse el cabello?

No todo gesto aislado de tocarse o tirar ocasionalmente del cabello significa que una persona tenga tricotilomanía. Estas son algunas señales que pueden indicar la conveniencia de buscar ayuda profesional:



Pérdida visible de cabello: la aparición de zonas con menor densidad o áreas sin pelo puede requerir una valoración médica y psicológica.

la aparición de zonas con menor densidad o áreas sin pelo puede requerir una valoración médica y psicológica. Dificultad para detener el comportamiento: intentar repetidamente dejar de arrancarse el cabello sin conseguirlo es uno de los aspectos que los especialistas pueden evaluar.

intentar repetidamente dejar de arrancarse el cabello sin conseguirlo es uno de los aspectos que los especialistas pueden evaluar. Malestar significativo: sentimientos de vergüenza, angustia o preocupación relacionados con esta conducta pueden afectar la calidad de vida.

sentimientos de vergüenza, angustia o preocupación relacionados con esta conducta pueden afectar la calidad de vida. Lesiones en la piel: el arrancamiento repetido puede provocar irritación y aumentar el riesgo de daño en la zona afectada.

el arrancamiento repetido puede provocar irritación y aumentar el riesgo de daño en la zona afectada. Interferencia en la vida cotidiana: si la conducta afecta las relaciones, el trabajo, los estudios o las actividades diarias, resulta importante solicitar ayuda.

Los profesionales especializados en salud mental pueden realizar una evaluación individual y descartar o identificar otras condiciones que puedan estar relacionadas con la conducta. Asimismo, un dermatólogo puede valorar las consecuencias sobre el cuero cabelludo y el cabello, así como descartar otras causas de pérdida capilar.

Entre los tratamientos que han mostrado utilidad para algunas personas se encuentra la terapia cognitivo-conductual, incluyendo enfoques como el entrenamiento para la reversión de hábitos. Pero el tratamiento más adecuado dependerá de las características y necesidades individuales.