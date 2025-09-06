¿Por qué juegas con tu cabello sin darte cuenta? Esto dice la psicología sobre ese hábito

Seguro lo has hecho más de una vez sin pensarlo: te enredas un mechón entre los dedos, te acomodas el fleco, te tocas el cabello una y otra vez… y ni te das cuenta. Pero, ¿sabías que según la psicología, ese gesto tan común puede tener un trasfondo emocional?

Tocarse el cabello todo el tiempo no siempre es casualidad

De acuerdo con psicólogos como Miguel Ángel Rizaldos, ese tic de jugar con el cabello, sobre todo cuando estamos nerviosos, pensando o en una conversación incómoda, puede ser una forma de tranquilizarnos sin darnos cuenta.

Es un gesto repetitivo que nos ayuda a regular emociones: estrés, ansiedad, aburrimiento o incluso inseguridad.

Y aunque parezca que lo haces “nada más porque sí”, la verdad es que tu cuerpo lo está usando como una especie de “ancla emocional”. Algo que te calma. Como cuando haces tapping con los dedos o mueves una pierna sin parar.

¿Y si notas este comportamiento en alguien más?

Seguro tienes esa amiga, primo o compañera de trabajo que está todo el tiempo tocándose el pelo.

Puede que sea solo parte de su estilo o que le guste cómo se ve, pero también puede estar lidiando con algo más: nervios, incomodidad, angustia, tristeza, exasperación o simplemente está buscando consuelo físico en ese momento.

También hay quienes lo hacen más cuando están frente a alguien que les gusta, como una forma inconsciente de llamar la atención o coquetear. Sí, así de complejos somos los seres humanos.

¿Cuándo preocuparse si una persona no deja de jugar con su pelo?

Si esa costumbre ya no es un simple gesto y se convierte en una necesidad constante, al punto de arrancarse el pelo o dañarse el cuero cabelludo, puede tratarse de un trastorno llamado tricotilomanía. En ese caso, sí es importante buscar ayuda profesional, porque va más allá de un hábito nervioso.

Pero si solo lo haces de vez en cuando… tranquila, no estás sola. A veces, nuestro cuerpo encuentra maneras de calmar lo que la mente aún no sabe cómo expresar.