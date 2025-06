¿Para qué sirve realmente la lavanda? Usos curativos que pocos conocen

A veces parece que todo el mundo habla de la lavanda como si fuera solo una planta que huele rico o que queda linda en las fotos. Pero lo cierto es que esta plantita morada, además de bonita y aromática, tiene muchísimos usos más que ofrecer.

Sí, es relajante, sí, decora bonito… pero también ayuda a calmar dolores, desinflamar, mejorar la digestión y hasta levantar el ánimo cuando una persona anda bajita de energía.

Te puede interesar:



La lavanda no es solo aroma: es bienestar. Y lo mejor es que no hace falta ser experta ni gastar mucho dinero para aprovecharla al máximo como remedio casero.

¿Cuáles son las propiedades curativas de la lavanda?

El aceite esencial de lavanda tiene propiedades que alivian desde dolores musculares hasta pequeños problemas en la piel. Ayuda a desinflamar, a calmar molestias, a limpiar heridas leves, y hasta a sanar más rápido cuando hay quemaduras pequeñas o picaduras de insectos.

Y si te ha pasado que te duele la cabeza por tensión o por puro estrés… un poco de lavanda diluida en aceite base (como el de almendra) puede marcar la diferencia. Hay quienes también la usan para cólicos o digestiones pesadas, en forma de infusión. Todo eso, y sin efectos secundarios raros.

¿Cómo se usa la lavanda para sentirse mejor?

Hay varias formas, pero todas muy sencillas. Un masaje con aceite de lavanda (diluido, siempre) ayuda muchísimo con dolores musculares o articulares. También puedes poner unas gotitas en la bañera, en un difusor o incluso en un pañuelo para respirar su aroma cuando sientas que el mundo pesa.

#goldenmilk ♬ sonido original - Cocuisine by Marta @cocuisine MOON MILK 🌙 AYURVEDA Relajante, calmante y ayuda a conciliar el sueño Para una taza grande: • Unos 300 ml de leche o bebida vegetal • 1 cda de flores de lavanda (para infusión) • 1 cda de flores de rosas (para infusión) • 1 cdita de ashawandha en polvo o cúrcuma en polvo • 1 rama de canela o 1 cdita de canela en polvo Puedes tomarla en cualquier momento del día, pero lo ideal es tomarla aún rato antes de irte a dormir 🌙😴 ¿ Conocías esta bebida ? #moonmilk

Es ideal para esos días en los que todo abruma: relaja sin dejarte “fuera de foco”. Y no es placebo, de acuerdo con la Revista mexicana de ciencias farmacéuticas, hay estudios que lo respaldan. A muchas personas les ayuda a conciliar el sueño, reducir ansiedad y simplemente… bajar el ritmo.

¿Qué precauciones hay que tener con la lavanda?

Aunque es natural, eso no significa que sea inofensiva en cualquier forma. El aceite esencial no se debe tomar, y tampoco se recomienda usarlo en niños pequeños o durante el embarazo sin supervisión médica.

Además, cada cuerpo es distinto. Si nunca la has usado en la piel, lo mejor es hacer una prueba primero en una zona pequeña para asegurarte de que no te cause alguna reacción alérgica.

¿Conoces la leyenda de las raíces? Todo comenzó en el Ajusco, en CDMX [VIDEO] Alejandra Carvajal tiene los detalles del origen de la leyenda de las raíces, almas que se quedaron atrapadas tras un ajuste de cuentas en el Ajusco.

La lavanda es de esas cosas simples y poderosas que conviene tener cerca. No sustituye tratamientos médicos, pero sí puede acompañar de forma muy amorosa cuando lo que se busca es un alivio natural, sin complicaciones.