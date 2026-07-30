El porcentaje de batería que debe tener tu celular para ponerlo a cargar y no dañarlo

Los expertos recomiendan poner a cargar el celular cuando la batería se encuentra entre el 20% y el 30%, evitando que se descargue por completo de manera frecuente. Asimismo, aconsejan mantener el nivel de carga, cuando sea posible, entre el 20% y el 80%, ya que este rango reduce el desgaste natural de las baterías de iones de litio utilizadas en la mayoría de los smartphones actuales.

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Las baterías modernas están diseñadas para soportar cientos de ciclos de carga, pero su rendimiento disminuye gradualmente con el paso del tiempo. Aunque todos los dispositivos experimentan este proceso, adoptar buenos hábitos de carga puede retrasar el deterioro y mantener una mejor autonomía durante más años.

¿Cuál es el porcentaje ideal para cargar el celular?

Las baterías de los teléfonos actuales utilizan tecnología de iones de litio (Li-ion). Estas no necesitan descargarse por completo antes de volver a cargarse, como ocurría con las más antiguas.

Fabricantes como Apple, Samsung y Google coinciden en que las cargas parciales son más beneficiosas que esperar a que el dispositivo llegue al 0%. En síntesis, estas son las principales recomendaciones:



Comenzar la carga entre el 20% y el 30%: evita que la batería permanezca en niveles muy bajos, una situación que puede acelerar su desgaste con el tiempo.

evita que la batería permanezca en niveles muy bajos, una situación que puede acelerar su desgaste con el tiempo. Mantener la batería entre el 20% y el 80%: este rango reduce el estrés químico al que se someten las celdas de la batería.

este rango reduce el estrés químico al que se someten las celdas de la batería. No descargar el teléfono hasta el 0% de forma habitual: hacerlo ocasionalmente no representa un problema, pero convertirlo en un hábito puede acortar la vida útil de la batería.

hacerlo ocasionalmente no representa un problema, pero convertirlo en un hábito puede acortar la vida útil de la batería. Evitar mantener el celular al 100% durante muchas horas: dejar el dispositivo conectado toda la noche de forma constante puede mantener la batería en un estado de carga máxima durante períodos prolongados. Muchos teléfonos actuales incorporan sistemas de carga optimizada que reducen este efecto.

Samsung recomienda activar funciones como 'Protección de batería', disponibles en varios de sus modelos. Esto limita automáticamente la carga máxima para ayudar a prolongar la vida útil del componente.

¿Qué otros hábitos ayudan a cuidar la batería del celular?

Además del porcentaje de carga, los especialistas en tecnología destacan que la temperatura y los accesorios utilizados también influyen en el estado de la batería. Estas son algunas recomendaciones:



Evitar el calor excesivo: las altas temperaturas son uno de los principales factores que aceleran el envejecimiento de las baterías de litio.

las altas temperaturas son uno de los principales factores que aceleran el envejecimiento de las baterías de litio. Utilizar cargadores certificados: los accesorios originales o aprobados por el fabricante ayudan a garantizar una carga segura.

los accesorios originales o aprobados por el fabricante ayudan a garantizar una carga segura. Retirar fundas muy gruesas si el celular se calienta demasiado: esto favorece una mejor disipación del calor durante la carga.

esto favorece una mejor disipación del calor durante la carga. Mantener actualizado el sistema operativo: las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión energética.

las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión energética. Activar las funciones de carga inteligente: muchos teléfonos administran automáticamente la velocidad y el límite de carga para proteger la batería.

Según Battery University, uno de los portales técnicos de referencia sobre tecnologías de almacenamiento de energía, las baterías de iones de litio sufren menos desgaste cuando se evita permanecer durante largos períodos tanto en niveles de carga extremadamente bajos como completamente llenas.

Asimismo, expertos del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) señalan que el envejecimiento de una batería depende de múltiples factores. Entre ellos destacan la temperatura, el número de ciclos de carga y el tiempo que permanece en estados de carga elevados.