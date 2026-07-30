MasterChef 24/7: ¿Qué es un colorante de cocina y qué ingredientes contiene?

Sabemos que en la cocina de alto rendimiento como MasterChef 24/7, la presentación de un platillo es tan crucial como el sabor. Es por eso, que muchas personas pueden recurrir a los colorantes de cocina, los cuales ayudan a hacer visualmente más atractivo una preparación, pero, ¿sabes qué son y qué contienen? Aquí te lo explicamos a detalle.

¿Qué son los colorantes de cocina?

La Secretaría de Salud indica que un colorante de cocina es un aditivo alimentario que se incorpora a alimentos y bebidas para darles color, intensificar su tonalidad o devolver el color que pueden perder durante su preparación o almacenamiento. Puede ser de origen natural o sintético, siempre que esté autorizado para su uso alimentario y cumpla con las normas de seguridad correspondientes.

¿Cuáles son los colorantes de cocina naturales?

De acuerdo con información de CuerpoMente, los pigmentos presentes en frutas, verduras y legumbres son los mejores aliados para teñir preparaciones de manera saludable y con un acabado profesional.

Los colorantes de cocina naturales son extractos o concentrados elaborados a partir de materias primas ricas en compuestos como la clorofila o los carotenos. Su magia radica en que aportan color sin necesidad de alterar negativamente la textura o el volumen de las recetas.

Para conseguir tonos verdes espectaculares, la clorofila es la reina indiscutible. Presente en verduras de hoja como la espinaca, soporta bien la cocción corta, aunque se degrada si se expone al calor prolongado.

Preparar un concentrado casero es sencillo: basta con hervir un puñado de espinacas frescas en el doble de agua, batir la mezcla, reducirla a fuego lento y colarla con un paño para obtener una pasta verde brillante. Otras alternativas rápidas incluyen el té verde matcha —perfecto para masas por su resistencia al calor—, la espirulina en polvo o algas como el wakame.

Por otro lado, para pincelar las recetas con matices amarillos y anaranjados, los carotenos son la opción ideal. Presentes en ingredientes como la zanahoria o el pimiento, estos pigmentos destacan por ser sumamente estables ante el calor y los entornos ácidos.

Dominar el uso de estos pigmentos naturales permite llevar la creatividad culinaria al siguiente nivel, demostrando que la naturaleza ofrece la paleta de colores perfecta para deslumbrar en cualquier gala.

